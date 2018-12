Los seis jugadores con futuro incierto en el Olimpia de Manuel Keosseián

Manuel Keosseián está haciendo un remezón con el amplio plantel del Olimpia. Y es que tras perder la final del Torneo Apertura 2018 ante Motagua, el entrenador uruguayo confecciona su plantilla a su gusto, pues en el campeonato recién finalizado tomó el mando en la segunda vuelta tras la renuncia de Nahún Espinoza.

Una de las primeras acciones de Keosseián ha sido separar al defensor argentino Esteban Espíndola, considerado el mejor zaguero extranjero en el segundo semestre del año en Honduras.

También se sumó Hendry Thomas quien el viernes agradeció a Olimpia la oportunidad durante seis meses donde pudo recuperarse de su lesión y terminar como titular en el campeonato.

El talentoso mediocampista Óscar Salas se sumó a las bajas aunque tiene seis meses de contrato, pero en redes sociales informó su salida y agradeció a la institución blanca.

Junto a Salas, también se va Jairo Róchez ya que no fue tomado en cuenta por los albos, ni siquiera debutó y saldrá a préstamo, a ellos se suma la baja del zaguero Jhonny Palacios, quien no está separado, pero recayó de una lesión y no tendrá actividad por los siguientes seis meses.

Sin embargo estas cinco bajas para el siguiente campeonato no serán las únicas en el campamento blanco. Actualmente hay seis jugadores a quienes se les venció el contrato y algunos están negociando una renovación como Bryan Moya, Rony Martínez y Diego Reyes, pero de momento su continuidad sigue en el aire. El caso de Reyes y Martínez están más cerca de renovar.

También concluyó su vínculo Kevin Álvarez y su prioridad es jugar en la MLS, Alberth Elis lo ha recomendado en el Houston Dynamo, pero de momento su fichaje está lejos ya que el club texano no tiene plazas para extranjeros. Su representante le busca club en Europa en el mercado invernal.

Otro de los que acabó contrato y es casi seguro no continúe es el atacante Carlo Costly, quien tuvo una participación irregular en el campeonato Apertura, el "Cocherito" sería uno de los sacrificados ante la abundancia en ataque de los albos.

Otros de los sacrificados en Olimpia, pese a tener seis meses más, es Wilson Palacios. El volante pasó este último semestre lesionado y mientras estuvo activo no logró recuperar su nivel pese a la confianza que le brindó Nahún Espinoza.

JUGADORES QUE SEGUIRÁN A PRÉSTAMOS

Para el campeonato Clausura Manuel Keosseián pretende llevar refuerzos de peso en Olimpia y la mayoría llegará del extranjero, por tal razón futbolistas que pertenecen a la institución y que han estado a préstamo en otros equipos no volverán y se quedarán como cedidos, ni siquiera Jorge Benguché, el goleador de la UPNFM.

También José Pinto, Jorge Álvarez y Rembrandt Flores.

LOS FUTBOLISTAS QUE MENOS JUGARON EN EL TORNEO