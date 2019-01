Emilio Izaguirre y sus confesiones de navidad en Escocia

Emilio Izaguirre vuelve a vivir una navidad en Escocia y en entrevista para el portal del Celtic confesó algunas de sus tradiciones para estas fechas.

El lateral hondureño contó lo que hacen en familia en este día, los platillos tradicionales y hasta su película favorita.

¿Cómo se llama a Santa Claus en Honduras?

En Honduras, Santa Claus se llama San Nicolás.

¿Cuál fue tu regalo de Navidad favorito de todos los tiempos?

Me gustaban los juguetes, pero mis regalos favoritos eran siempre botines de fútbol o una pelota nueva. Ahora, mi hijo pequeño siempre le pide a Santa una pelota o botas.

¿Cuál es tu comida tradicional de Navidad?

Tenemos muchos platos tradicionales, como tamales y torrejas, que son similares a las tostadas francesas. El pavo no es popular en Honduras, así que tenemos pollo o cerdo.

¿Cuál es tu película de Navidad favorita?

Yo diría 'Mi Pobre Angelito'. Creo que lo llaman "Home Alone", pero en español Mi Pobre Angelito.

¿Qué es un típico día de Navidad en casa?

La familia siempre se junta. Es diferente ya que he estado viviendo aquí, pero cuando estaba en casa, toda la familia se reunía para la comida. Comenzamos el día y todos vamos a la iglesia y luego hay una gran comida.

¿Cuál es tu canción de Navidad favorita?

Feliz Navidad. Tiene letras en español e inglés y el coro dice: "I want to wish you a merry Christmas (Quiero desearte una feliz Navidad)".

¿Cómo es entrenar el día de Navidad?

No me importa porque todavía puedo ver a mi familia por la mañana y vamos a la iglesia. Estoy acostumbrado porque lo he estado haciendo durante tantos años.