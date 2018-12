Esteban Espíndola: “Estoy muy feliz de haber sido parte del León”

Muy conmovido y con suma tristeza, el defensa argentino Esteban Espíndola dejó este día Honduras y partió hacia Argentina tras haber sido separado de Olimpia.

El zaguero dio palabras de agradecimiento a las personas que lo apoyaron y que pidieron su no salida del equipo merengue, esto a través de la página deportiva Mi Pasión.

“El mensaje es que en todo momento estuve muy contento por haber venido al club, yo cuando vine y pisé este aeropuerto dije que me tomaba de manera seria el desafío y que estaba muy feliz de estar acá. Pasé un tiempo hermoso y estoy agradecido por las muestras de cariño de toda la afición, se han manejado conmigo de una manera que me llevo un gran recuerdo en mi corazón, mi corazón se va lleno de alegría de grandes momentos que me hicieron pasar”, comenzó diciendo.

Y es que aficionados de todos los clubes han reconocido el nivel mostrado por Espíndola, esas muestras de afecto, el argentino las agradeció.

“Estoy muy feliz de haber sido parte del León y queda muy claro que la decisión no fue mía, porque tenía sed de revancha y me quería ir campeón. Le agradezco a los hinchas de Olimpia, de Motagua, de Juticalpa y de otros clubes que me han mandado mensajes. La gente se ha comportado muy bien y creo que la gente me ayudó a entender cómo se vive la pasión en este país, no tengo más palabras de agradecimiento”.

Espíndola dejó en claro el dolor con el cual deja el país y aseguró que en estos momento él se encuentra muy dolido pues no se lo esperaba.

“Me han comentado que han querido hacer banderazos, creo que por el bien de Olimpia es que no lo hagan y que sigan empujando de la misma manera. Me queda el dolor de no haber podido regalarles la Copa 31, no sabe uno cuáles son los planes de Dios y ahora estoy un poco dolido y quiero estar con mi familia”.

Para finalizar, el argentino sorprendió pues confesó que hasta jugadores de la Selección Nacional lo llamaron para felicitarlo por su trabajo hecho.

“Recibí llamadas de jugadores de la selección de Honduras con palabras de reconocimiento y eso me llena el corazón, el reconocimiento de mis compañeros hasta ayer son cosas que me llena y me voy con la mochila llena de bendiciones, uno dejó la familia y un montón de cosas por venir a vivir esta experiencia”, concluyó.