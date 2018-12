Cristian Cálix y el sueño que no pudo cumplirle a su padre Cristobal

Follow @maguilardiez

La vida te da momentos dulces, pero también te golpea fuerte. El mes de diciembre de 2018 quedará marcado en la vida Cristian Cálix porque le quitó a su padre y le dio la oportunidad de cumplir su sueño de salir al extranjero.

DIEZ informó en exclusiva que el joven atacante de 19 años se ha convertido este miércoles en nuevo jugador del Atlas de México con quien ha estampado su firma por los siguientes cuatro años.

Cálix cumple así el objetivo de un joven futbolista que es marcharse al exterior, pero la oportunidad le llegó un poco tarde para cumplir la promesa a don Cristobal, su padre, que murió el pasado 2 de diciembre producto de un cáncer que sufría.

En una entrevista que brindó en agosto a DIEZ, el joven reveló que uno de sus grandes sueños era poder salir al extranjero para poder construirle un bonito hogar a sus padres.

'Sueño en darles lo mejor, pero lo primero que les daré será una casa porque como decimos; una vez teniendo su casita, nadie los va a poder sacar de ahí', reveló Cálix y agregó: " Estoy 100 por ciento seguro que ellos se sienten orgullosos de mí, ahora que estaba en Barranquilla hablábamos antes de los partidos y en ellos me inspiraba. Mi mamá siempre me dice que trate de ser el mejor, que sea diferente, no solo como futbolista, sino como persona también'".

Cálix se encuentra en México resolviendo temas migratorios y posteriormente se unirá a los entrenamientos del club. Su nuevo entrenador será Guillermo del Hoyo.