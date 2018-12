Caue Fernandes niega contactos con Olimpia: "No he hablado con Manolo"

La salida del argentino Esteban Espíndola ha dejado un cupo en la zaga central del Olimpia y el nombre de Caue Fernandes fue vinculado con el albo en las últimas horas. Pero el propio jugador niega contactos.

"No es la primera vez que me vinculan con Olimpia, pero yo hasta el momento no sé nada", dijo Caue a DIEZ.

El zaguero conoce el medio. Manuel Keosseián lo trajo en 2017 a Honduras para jugar en el Marathón.

El técnico no estuvo presente en el inicio de la pretemporada del "Viejo León". Se encuentra en su país buscando refuerzos y se informó estaba interesado en el corpulento zaguero.

"Bueno, puede ser. Ya en su momento me llevó a Marathón y le respondí como él esperaba. Pero no he hablado con Manolo", cerró.