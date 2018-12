¡Vaya cambio! Portero Obed Enamorado llega al Vida con sobrepeso

El experimentado guardameta Obed Enamorado, ha sido novedad en los entrenamientos del Vida con la proyección de ocupar la plaza vacante del segundo guardameta, pero antes deberá cumplir con una tarea antes de que la directiva le ofrezca un contrato: bajar de peso.

Obed Enamorado: ''No quiero saber nada de fútbol, estoy mamado''.

La realidad de ello es que Enamorado se integró a la pretemporada fuera de forma, sin embargo, entre bromas, el entrenador Raúl Martínez Sambulá confía en que se comprometa físicamente para formar parte de la plantilla ya que su experiencia aportará mucho al club.

"Es bastante 'presencia', viene gordo el cabrón. Cuando hablé con él me fue sincero, me dijo 'profe para qué le voy a negar', ha descuidado esa parte, pero ahorita le dimos chance para que trabaje, es gente del Vida y no vamos a negarle que pueda quedarse si alcanza a estar en buena forma", dijo entre risas el timonel.

Ante ello el preparador físico, Rossel Sabio adelantó que buscará trabajar de cerca con él para recuperarlo.

"Estamos buscando que baje el peso corporal que presenta, vamos a ver si nos alcanza, pero él tendrá que colaborar con los trabajos, respecto a su calidad no tiene nada que demostrar", agregó

Al final de la pretemporada, solo en caso que no llegue a un acuerdo con la institución cocotera, quien se sentará en el banquillo del exarquero (difunto) Óscar Munguía, será el juvenil y mundialista con la Sub-20 Óscar Reyes.

"Lo planificado es que Reyes pueda tener chance, tenemos que apoyarle en ese sentido después de conseguir la clasificación al Mundial de Polonia 2019", agregó Sambulá.

Obed, de ahora 33 años tiene un pasado en el Vida. En el 2015 fue descartado por Ramón Maradiaga por presentarse a la pretemporada con 40 libras de más. Luego fue fichado por el Real Sociedad, equipo donde estuvo antes de marcharse a los Estados Unidos en Ligas locales (Burocráticas).