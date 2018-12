Ricardo Canales y el sueño cumplido a un niño de nueve años

Hay historias que comienzan a costruirse con grandes sueños. Así se traduce el vivir del pequeño José Gómez, quien tras destacar en la Liga José Enrique García de La Ceiba en la categoría U-10 cumplió su deseo de conocer a su ejemplo a seguir en el fútbol, el arquero del Vida y exseleccionado nacional con Honduras, Ricardo Canales.

Gómez de nueve años, llegó al entrenamiento del Vida junto a su madre Ana Gómez, en donde pudo compartir con Canales, un hecho inolvidable que marcará su infancia.

"Cuando lo vi lo saludé y me felicitó. Cuando esté grande me gustaría ser como él y jugar en el Vida", dijo entre signos de alegría José Gómez.

El "Gato Gómez" como lo empiezan a llamar entre sus compañeritos, quedó campeón con su equipo (Melgar Júnior) y terminó siendo galardonado como el arquero menos batido, ante ello resalta que "realmente no sé el porqué me gusta tanto el fútbol, pero es algo que me apasiona. Yo no elegí ser portero, antes era jugador de cancha, pero tuve que hacerlo porque mi equipo se quedó sin portero".

Ante ello su madre destella en que "me siento muy orgullosa de mi hijo, es algo que me apasiona. En un futuro quiere llegar al Vida, era un sueño para él conocer a Ricardo Canales", concluyó.