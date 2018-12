Carlos Bernárdez confirma interés de UPNFM en sus servicios

La alegría ha dibujado un semblante diferente en el rostro del delantero del Vida, Carlos Bernárdez quien realizó su segundo trabajo de pretemporada con la primera plantilla tras la lesión sufrir una lesión en la rodilla en la segunda vuelta del Torneo Apertura 2018 que lo alejó de las canchas por al menos 60 días.

"Gracias a Dios ya me siento mejor, he resistido a los trabajos físicos pero falta fortalecer más porque el torneo está a la vuelta de la esquina y si no estamos al cien no vamos a entrar en los planes del entrenador", detalló.

Bernárdez sabe del reto que hay en el equipo de cara a la próxima campaña y la proyección de Raúl Martínez Sambulá en buscar a otro delantero para suplir la ausencia de goles. Su reto será mostrar signos de mejoría en el tercer amistoso que realice el Vida este viernes ante Victoria (3:00 pm) en el estadio Ceibeño.

"El compromiso de uno como delantero es marcar goles, porque de eso vivimos nosotros. En la campaña pasada la cosas me salieron bien, gracias a Dios pude marcar seis, tenía una meta para a hacer más goles, pero por lesión no pude cumplirlo, ahora toca trabajar", siguió.

DILEMA

En el arranque de la pretemporada se especuló que el futbolista de ahora 25 años estaba en negociaciones con los Lobos de la UPNFM. Días después de los rumores, el propio Carlos lo confirmó.

"Sí, tuve llamadas de varios equipos, pero tengo contrato en el Vida por lo cual espero cumplirlo. Hubo acercamientos de UPNFM, me preguntaron por mi situación actual (contrato) con el Vida".

Ante ello es claro que "cualquier cosa tienen que hablar entre los directivos, puesto que sus papeles pertenecen al Victoria y "esa parte no me toca a mí. Por ahora me he sentido bien en La Ceiba y el llamado siempre está".

En la última campaña Carlos Bernárdez estuvo peleando entre los goleadores del torneo, hasta que al final se quedó corto con seis anotaciones traducidos de 10 encuentros.