Hija de Edwin Pavón revela que desde hace tres semanas tenía problemas de salud

Coraima Pavón, hija del fallecido técnico hondureño Edwin Pavón, reveló que este tenía tres semanas de estar mal de salud.

"Ayer (jueves) fue la última vez que hablé con él. Como siempre viajaba de Tegucigalpa a acá, eran pocas las veces que lo miraba. El 31 íbamos a pasar juntos. Le escribí para preguntarme cómo estaba y me dijo que bien. Una plática normal, le dije que el fin de año iba a estar con él y me dijo que estaba bien", dijo entre lágrimas.

Y agregó: "Él estaba enfermo desde hace tres semanas. Llegó enfermo a mi casa, se miraba mal. Se tocaba el pecho y tenía respiración más lenta, pero me dijo que era normal. Hace unos días con el hijo mayor se había desvanecido subiendo las gradas del estadio, ya padecía. Nosotros le decíamos que fuera al doctor, la semana siguiente lo vi y le pregunté si había ido y me dijo que sí y ahorita que pregunto no había ido al médico, lo dejaron porque no quería ir. Mi papá había recaído de los triglicéridos y padecía del azúcar".

La mañana de este viernes, Coraima recibió una llamada de que su padre estaba inconsciente. De inmediato se trasladó a un hospital de La Lima donde fue trasladado, pero a su llegada recibió la dura noticia de su muerte por un paro cardiorrespiratorio.

"Ahorita que voy entrando me di cuenta de eso. Deja tres hijos, yo era la menor".

Coraima expresa que lo más seguro es que los restos del exdiputado y entrenador hondureño sean velados en San Pedro Sula.