Sambulá rechaza a delanteros trinitenses por malas referencias

De todas las líneas en su esquema táctico, el entrenador del Vida Raúl Martínez Sambulá, tiene claro debe reforzar una: la ofensiva. Después de al menos una semana de haber iniciado la pretemporada, el timonel ceibeño sigue sondeando en el mercado hondureño la posibilidad de fichar a un ariete de peso.

El primer nombre que lo llenaba de ilusión era el posible fichaje de Javier Estupiñán tras culminar su contrato con Motagua, sin embargo, su costo elevado (salario) es el mayor problema la institución. El Vida no puede darse el lujo de pagar a jugadores caros.

"Tenemos que ajustarnos con lo que el Vida pueda pagar. Estoy contento porque mínimo tenemos a los jugadores con los que terminamos. Estoy seguro que este torneo será mejor, djo.

Tras ello Sambulá asegura que preguntaron por los caribeños, Jerrel Britto, Rundell Winchester como posibles refuerzos, pero detalló en que las referencias obtenidas de ellos no fueron halagadores.

"Les hemos dado seguimientos y hemos preguntado por ellos, pero las referencias que nos han dado son muy malas. Me dicen -es más, yo no te los recomiendo-, son recomendaciones negativas y lo que nosotros queremos es solvencia, no problemas", puntualizó.

Ante ello, junto a la directiva se ha hecho esfuerzos por conseguir jugadores en calidad de préstamos a equipos denominados "grandes", pero hasta el momento no han recibido aceptación alguna.

"Existe la petición de forma directa, hemos buscado pero ellos prefieren ver a la Universidad Pedagógica y Real de Minas, el apoyo es para ellos y para nosotros poco o nada. Cuando Motagua o Olimpia nos han prestado son jugadores en formación, pero nosotros tenemos un compromiso con las reservas", siguió.

El Vida se estrenará ante Olimpia el próximo 13 de enero en el arranque del Torneo Clausura 2018-19, encuentro en que el timonel espera sacar un resultado favorable abriendo en casa.

"Esperamos que podamos llegar bien y que no exista ningún desajuste. Jugamos en casa contra Olimpia y para nosotros será importante iniciar con un triunfo. Estaremos en casa contra un gran rival, así que esperamos que los puntos se queden en casa", cerró.