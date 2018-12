Carlos Restrepo "La pusieron morbo a mi viaje por Panamá"

Carlos Restrepo estuvo puntal a la cita. El técnico colombiano de Real España atendió a DIEZ y mostró su lado más sincero, desnudando las bondades tácticas que presentarán los aurinegros y haciendo una petición especial: un delantero más en el ataque.

¿Cuál es su mayor reto con Real España?

Un saludo y gracias por la oportunidad. A ver, siento que nosotros los técnicos tenemos que estar preparados. Lógicamente cuando vienen los momentos de las decisiones, como cuando vino esta de volver a Honduras y volver por el Real España, uno sabe que está asumiendo un club que quiere pelear el título del país y es algo que lo motiva a uno a tomar la decisión. Vamos a trabajar, armarnos y empujar todos a un camino hacia la conclusión de un logro grande, ese es el reto y ojalá hacer historia.

Con el plantel que tiene y lo que ha podido ver, ¿es suficiente para hacerse una idea sobre lo que puede apostarle Real España?

Precisamente cuando se toma la decisión es porque el equipo lo habíamos visto en el campeonato. El equipo no ha cambiado en relación al que nosotros enfrentamos, tengo una visión real porque competí contra el España y lo vi compitiendo.

Real España tiene el mal sabor de quedar eliminado tempranamente de la Concacaf League, torneo que precisamente ganó con Olimpia. ¿Será una materia pendiente?

Claro. Cuando llegas a un club hay que programar todas las posibilidades que puede tener que llegue a ser un campeón del país y tenés que darle un ribete internacional pero que permanezca en el tiempo, no que sea esporádico. Para eso hay que trabajar, eso no se consigue de la noche a la mañana porque después de ganar un título se busca reforzar un plantel, después convencerlo.

¿Cómo mira la cantera de Real España siendo usted un especialista en ese campo?

El tema de las menores lo conozco bien. Estas dos semanas lo que hemos hecho es esculcar un poquito con la gente encargada. Hemos mirado con muy buenos ojos que hayan jugadores de selección e inclusive ahora hay un Mundial para Honduras (Polonia Sub-20) y posiblemente estarán algunos jugadores del España y vienen en Sub-17 algunos jugadores importantes.

¿Habrá más refuerzos en el Real España, incluso se habla de Costly?

Sí, de momento no descartamos que llegue alguien más al equipo. Queremos un delantero más, estamos esperando a nivel nacional para ver si alguno del mercado nos puede encajar dentro de lo que nosotros queremos. Siento que ese departamento está un poco solo. Estamos ahora por ejemplo con Tejeda, si hacemos un ejercicio con él y viendo que tiene dos fechas de suspensión para arrancar el torneo, así que no tengo delantero para arrancar entre comillas. Puedo llevar otros jugadores de otras características, pero queremos que haya alguien más porque recordemos que Tejeda fue suspendido seis fechas el torneo anterior y el equipo allí se resintió.

Real España tiene una buena estructura, pero ¿cómo se sobrelleva una presión de un equipo que quiere ganar más?

Vos la manejás en el momento en que estás 24 horas para el equipo. No solo a nivel deportivo, sino a nivel administrativo. Porque todos los entes van de la mano.

¿Real España tiene equipo para campeón? La mayoría lo cree...

Todos creemos eso. Cuando arranca un torneo todos son campeones, siempre las cabezas, presidentes, directivos, en la cabeza de los técnicos y las aficiones siempre está su equipo campeón. Otra cosa es la realidad, primero cómo estoy como equipo, cuáles son mis fortalezas y mis debilidades, armar una estrategia de acuerdo a eso para poder competir con los demás.

Antes el equipo a vencer era Olimpia pero ahora viene Motagua que está imponiendo una dinastía... ¿Así lo siente?

En el fútbol hondureño en el último tiempo se dio el caso de Motagua. Le puso un punto alto al torneo porque han sabido trabajar, proyectado al equipo, dándole una continuidad al trabajo de su técnico y de un grupo de jugadores que para el medio marca esa diferencia de querer ser siempre campeón pero teniendo con qué serlo. España tiene una buena base y luego iremos viendo qué le aportamos al equipo para aspirar a competir contra ese Motagua, ese Olimpia, el rival de patio, siempre respetando pero viendo como se crece internamente.

¿Qué modelo de juego le gusta, hablando de formaciones y sistemas?

Básicamente en cuanto al sistema tenés que tener flexibilidad táctica. De tener cambios, variantes, si es en el mismo juego o dependiendo del rival. A mí me parece que hemos ensayado en estas dos semanas, entregando conceptos que de pronto el 4-4-2 nos da un poquito de seguridad por las características de los jugadores que tenemos. De allí puede partir un 4-2-3-1 que lo hemos mirado en estos ratos, el tradicional 4-4-2 que fue muy clásico dentro de este equipo. Pero no descartamos otras opciones como un 4-1-4-1, depende de lo que querrás asegurar, un cinco en el fondo cuando sea necesario también como variante táctica o abrirte si querés en un 4-3-3 que en este momento me parece muy riesgoso. Siempre dependerá de las características de los jugadores.

¿Tiene bastante pluralidad táctica?

Todo eso lo tenemos dentro de la estructura táctica que nosotros queremos. Buscamos a la vez un estilo que sea combinativo entre posesión y siendo inteligentes con juego directo. ¿Por qué? Porque ya hemos estado en Honduras y aquí hay canchas que no te permiten ese juego.

¿Es mejor entonces apostar por el juego directo con el equipo que tiene?

El equipo tiene jugadores con qué hacer posesión y trabajar en conceptos de dominio bajo esa posición pero sin descartar el juego directo porque inclusive lo ha practicado. Hay jugadores buenos lanzadores y hay también jugadores rápidos, entonces no se puede descartar nada de eso en el estilo de Real España.

Real España tiene una directiva que presiona mucho, son exigentes. ¿Cómo maneja eso Restrepo?

Mirá, yo creo que es lo normal. Hay una gente que hace un esfuerzo. Veo en el momento que llego que el equipo a lo mejor no maneja grandes cifras pero es ordenado. Lo que te promete te lo cumple y cuando eso pasa yo te exijo.

Se habló bastante de su viaje a Panamá. ¿Cuál es su versión?

Estas son cosas del fútbol. Yo no sé por qué de pronto se le pone un poco de malicia. Me parece que no es prudente y sobre todo si vos conocés la persona, a muchos técnicos les ha pasado, si te pongo ejemplos no terminamos la entrevista. A mi me pasó, ya me habían ofrecido en la baraja y entrar en las posibilidades para técnico de Costa Rica, mandé mi hoja de vida y estuve hasta la última instancia de esa elección. Ahora me tocó que me llamara Panamá. Incluso la gente que está en el fútbol, los mismos directivos lo ve con buenos ojos.

¿Así lo tomaron los directivos?

Te toca muchas veces, cuando estás en el club, trabajando algunos seis meses y aparece otro mejor club o en el caso que es el mío que todavía no me he posicionado, acabo de llegar, me ofrecen la posibilidad de conversar para una selección. En eso los directivos estuvieron muy maduros y yo acepté conversar porque me parece que dentro de mi carrera es una buena posibilidad, ellos no me la negaron. Quedamos tranquilos pero ya después se le puso un poco de morbo. Es como vos, sos periodista y si mañana te llama la BBC de Londres a un puesto grande para ti y tu familia es un escalón que progresás dentro de tu reconocimiento profesional, sé que tu lo haces. No le pongamos el morbo para que la gente no se mortifique, no hice ningún mal procedimiento sino algo normal en el fútbol.

Algo parecido a lo de Lopetegui...

Cómo le pareció esa del Mundial de Lopetegui. Se fue de una selección campeona a un club que probablemente nunca se le iba a presentar después. Fíjese en ese fenómeno, ¿por qué culparlo? o por qué entrar a mirar otras cosas diferentes a una oportunidad profesional.

Los aficionados muchas veces no estuvieron de acuerdo en su nombramiento pero ahora pueden convencerse...

Espero que sí. Ahora vamos a demostrarlo con trabajo, nosotros somos como las reinas de belleza, todos opinan. Unos opinarán bien, que es muy fea o que es muy bonita. Los técnicos de fútbol somos así, qué queremos, venimos a trabajar y buscar logros.

¿Qué tan acertado es traer a Fabián Coito como seleccionador porque su recorrido ha sido en el fútbol menor?

Yo a Fabián de casualidad lo conozco bastante porque nos hemos enfrentado y somos amigos. Es un gran profesional, un hombre que ha tenido todo el recorrido, incluso tuvo su etapa como jugador en Olimpia y luego entra un poco a estos procesos más de formación en Uruguay. Es un hombre con muy buena capacidad pero la Federación deberá decidir que es lo que quiere.

¿Si existiera Santa Clos qué le pediría?

Salud, felicidad y el campeonato con Real España.

¿Qué espera para 2019?

El poder responder a las expectativas de las personas que te entregan una responsabilidad. Poder conducir en 2019 un buen proyecto a parte de cosas personales y ojalá Dios nos acompañe en esta aventura y que sea alegría para la gente.

Datos

1. 57 Años tiene Carlos Restrepo que nació el 5 de marzo de 1961 en la ciudad de Medellín, Colombia.

2. 87 Juegos dirigió con los albos en Liga Nacional. Ganó 40, empató 31 y perdió 18.

3.Carlos Restrepo con Olimpia

Clausura 2009-2010: 22 juegos: Ganó 9, empató 10 y perdió 3, Campeón Nacional

Apertura 2010-2011: 22 juegos: Ganó 9, empató 8 y perdió 5, Subcampeón Nacional

4. Años estuvo trabajando con las selecciones menores de Colombia donde participó en dos mundiales Sub-20 y una Olimpíada.