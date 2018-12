Javier Portillo sobre muerte de Edwin Pavón: "Era como un padre para mí"

El futbolista hondureño Javier Portillo, consternado por el fallecimiento del exentrenador Edwin Pavón tras un paro cardiorrespiratorio, guardó espacio para denotar su tristeza mezclada entre el dolor por la pérdida de un ser invaluable que marcó su carrera en el fútbol revelando anécdotas que según él nunca olvidará.

"Mi hija me dio la noticia, fue bastante duro recibirlo porque era como un padre para mí, siempre me aconsejaba. Son noticias que uno no las quiere escuchar, pero estamos en este mundo y es ley que nos tenemos que ir sí o sí, pero es lamentable porque es una persona que marcó mi carrera. Todo lo que yo hago en los equipos es porque él me los había enseñado", inició entre delgadas líneas de silencio.

Y agrega: "En su momento en vida le reconocí como uno de los mejores entrenadores que he tenido. En lo personal se me hace difícil, este año se me han ido dos personas que fueron como un cimiento para mi carrera como Pavón y Rafael Ferrari".

Según Portillo, Pavón "era de los técnicos que uno como futbolista quisiera tener, sin ofender al resto era de los entrenadores que cuando pedía a un jugador -o se lo llevaban o se lo llevaban- nunca se acomodaba a los directivos, encontrar a técnicos con su personalidad no había", carácter que nunca olvidará.

Portillo tuvo el privilegio de compartir junto al extécnico y diputado durante varios meses cuando fue su técnico en equipos como Hispano y Valencia, tiempos memorables que le dejó anécdotas maravillosas.

"Él hacía un montón de rayas en la pizarra cuando armaba los equipos y al final de la charla decía -es decir y para qué hacemos este montón de rayas si Portillo ya sabe lo que tiene que a hacer cuando no tiene la pelota, verdad que es pura paja-, la verdad que son bonitos recuerdos que nos quedan", cuenta.

"La verdad que teníamos mucha comunicación y bromeábamos mucho. Solía llamarle para decirle que iría al Congreso para que me tirara para el fresco", dijo entre bromas.

Al final el pequeño "Pulgarcito entrelaza que "el aprendizaje que tuve de él no se lo voy a sacar a nadie, era una persona que te decía por dónde te iban a marcar un gol" y que "siempre hay personas que marcan positivamente en la carrera del ser humano".