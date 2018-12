BAJA: El delantero Diego Reyes no renovará contrato con el Olimpia

El entrenador del Olimpia Manuel Keosseián no se anda por las ramas. Los jugadores que no le dieron resultados los está apartando a un lado y este domingo se ha confirmado que el delantero Diego Reyes no entra en los plantes del uruguayo para el torneo Clausura.

Reyes ya recibió la confirmación que no renovará con los albos y se suma a las bajas de Óscar Salas, Hendry Thomas y Esteban Espíndola. El técnico sudamericano está haciendo una limpieza en el plantel para buscar una mejoría en la plantilla.

DIEZ ha conocido que el futbolista ya ha entablado contactos con tres clubes interesados en sus servicios: Marathón, Juticalpa y Platense y en los próximos días conocerá la mejor propuesta para estampar la rúbrica y seguir en el campo nacional.

Hace unos días se informó de una oferta del extranjero, específicamente del fútbol de Asia pero por los momentos se encuentra congelada. Reyes no tuvo un paso como se esperaba por los albos donde fue suplente en gran parte de los cuatro torneos que se vistió de blanco.

Keosseián no descarta sacar más jugadores que no entran en sus planes, algunos no tienen contrato y hasta la primera semana de enero se conocerá si renovarán, como el caso del lateral derecho Kevin Álvarez y los delanteros Rony Martínez y Carlo Costly.

Kevin Álvarez ha mencionado que solo saldrá del Olimpia si se concreta una oferta del extranjero. Por ahora el equipo trabaja en Siguatepeque acondicionándose para el inicio del Clausura bajo el mando de Mario Beata y Juan Carlos Espinoza. Manolo Keosseián se integra hasta inicios del año nuevo.

ALTAS

Emiliano Bonfigli (Argentino)

Maylor Núñez (Viene del Juticalpa)

BAJAS

Hendry Thomas

Óscar Salas

Esteban Espíndola

Diego Reyes

SIN CONTRATO

Carlo Costly

Kevin Álvarez

Rony Martínez