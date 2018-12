Emiliano Bonfigli, fichaje del Olimpia: "Dejaré todo para salir campeón"

El Club Olimpia hizo oficial ayer el fichaje de Emiliano Bonfigli, delantero argentino que habló en exclusiva con DIEZ sobre su contratación.

El atacante firmó por un año con los albos y fue Manuel Keosseián quien pidió su llegada.

Bonfigli aclaró que decidió venir a Honduras porque Olimpia es el equipo más grande del país y lo ilusiona el reto.

¿Cómo se brinda la oportunidad de venir a Honduras?

Surgió por medio de mi representante y por medio del técnico que tenía quizás las ganas que estuviera en su equipo y así empezó el primer acercamiento para poder arreglar, después se fueron dando las cosas bien para llegar a un acuerdo y luego me mandaron el contrato que firmé por un año.



¿Qué te motivó a firmar con Olimpia?

Porque es un club grande, que siempre pelea campeonato y esa es una de las grandes cosas que un jugador quiere, ir a un equipo cuando es grande y pasa peleando títulos, eso me ayudó a tomar la decisión de firmar con el Olimpia, además de otras cosas más, pero el llegar a un club grande en cualquier país es importantísimo. Ahora he tratado de conocer un poco el equipo por quienes está conformado, algo de la ciudad y todo eso me sirvió para decidirme a ir.

¿Qué sabes del fútbol hondureño?

Esto surgió hace poco de poder ir allá, entonces básicamente lo que he mirado es un poco al club donde me toca ir y no vi más allá de eso, pero sé que es una liga competitiva por lo poco que he mirado, pero más me interese por la ciudad y la institución que voy a defender, pero a medida esté allá y vaya interiorizando un poco más para adaptarme lo más rápido posible para que las cosas salgan de la mejor manera.





¿Algún hondureño que hayas enfrentado o jugado con ellos en cualquier liga del mundo?

No, estuve mirando los jugadores y no me ha tocado la suerte de compartir con ninguno por lo que estuve mirando, quizás en alguna que otra liga nos pudimos haber cruzado o enfrentado, pero de los que vi no me ha tocado enfrentar a ninguno.



¿Cómo te defines como delantero?

Es difícil definirse, es mejor que lo conozcan, pero trato de moverme por todo el frente de ataque, trato de no de ser el delantero clásico estático, me gusta hacer los movimientos para buscar el espacio y quedar frente al marco para quedar de cara al gol.



Olimpia tiene cinco torneos sin ganar un título y la afición exige se terminé esa sequía

Sí, eso fue lo que más o menos estuve mirando, también pude observar que hace poco disputó la final ante el clásico que es Motagua y lastimosamente perdió la oportunidad de ganar el título 31, pero lógicamente que voy con la mejor disposición y ganas para conseguir todos los títulos y cosas importantes que un club grande se merece. La afición siempre exige de un club grande y la decisión de ir para allá es porque me voy a comprometer a conseguir cosas importante y dejar todo, brindarme completamente para lograr ese campeonato que es lo principal en esto.



¿Qué has hablado con el técnico del Olimpia?

No he podido comunicarme con él, he tenido conversaciones con su hijo, por intermedio de un compañero que tuve y que lo conocía, pero todavía con el entrenador no lo he podido hacer.



¿Se llega con más confianza cuando es el técnico que pide tu llegada?

Claro que sí, eso es fundamental para uno decidir ir a un club, que uno tenga todo el apoyo del cuerpo técnico para tratar de ir solo con la mente puesta en su trabajo y nada más, esa confianza de que lo conocen a uno y de las condiciones que uno tiene es importante. Es un plus, pero lógicamente no me da esa seguridad que voy a jugar, uno tiene que ir a pelear por un puesto y darlo todo para aportar lo mejor donde me toque jugar.





¿Qué mensaje le das a la afición del Olimpia y qué le prometes?

Mi trabajo, mis ganas, el aportar todo lo que sea positivo para el club, para la institución y los aficionados, en ese sentido se pueden sentir tranquilos porque no dejo nada, siempre en cada entrenamiento y partido lo dejo todo en la cancha, lógicamente la persona cuenta mucho, dejaré todo para colocar en lo deportivo al Olimpia en lo más alto posible y tratar de salir campeones que a eso es lo que vamos. Los aficionados pueden estar tranquilos que seguramente vamos hacer una campaña bárbara y estaremos en lo más alto que es donde se merece estar el Olimpia.