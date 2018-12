La dedicatoria especial de Kemsie Abbott, el héroe de Real Sociedad

El delantero de Real Sociedad Kemsie Abbott, vivió una tarde de ensueño convirtiéndose en protagonista en la final de vuelta del torneo Apertura ante San Juan marcando dos goles decisivos que le valió para conquistar el título junto a su equipo en la segunda división.

"La honra y la gloria sea para Dios. Este título va para mi familia y amigos en Roatán que siempre me han estado apoyando en todo momento", comenzó diciendo.



Sobre los goles Abbott manifestó que "es una sensación hermosa y bárbara, no pude anotar ningún gol en la liguilla, pero al final Dios me vino a regalar dos".



Al final de la temporada el ariete que resultó siendo el héroe de la final resumió su campeonato como "muy duro", pero válido para incentivarse de cara al próximo torneo.



"En lo personal fue una temporada muy dura, pero gracias a Dios se logró el objetivo como equipo, hoy somos campeones y es una alegría muy grande. Esperamos revalidar el próximo campeonato para ascender la Primera División", cerró diciendo el delantero que tiene tres años con los aceiteros.