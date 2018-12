Motagua niega ofertas por el paraguayo Roberto Moreira

Follow @GustavoRocaGOL

Motagua comenzó a planificar su 2019 donde tendrá la misión de levantar un nuevo bicampeonato de la mano del argentino Diego Vázquez.

También, no pierde la mirada en el mercado de fichajes, donde puede sufrir más bajas, pues en las últimas horas ha sonado el nombre del paraguayo Roberto Moreira Aldana, quien al parecer tendría ofertas provenientes de México.



Ante ello, uno de los presidentes del Motagua, Juan Carlos Suazo, ha aclarado todo el tema en el programa radial del equipo "El Vuelo del Águila" que se transmite por HRN.



"La venida de Roberto Moreira a Honduras me tocó negociarla, tenemos una excelente relación con el jugador y su representante, ninguno de ellos nos ha dicho nada hasta el momento, es más, la idea de la directiva es alargar su contrato tal como hicimos con Jonathan Rougier", comenzó explicando el jerarca.



Añadió: "No podemos quitarle la oportunidad a nuestros jugadores, así como pasó con Henry Figueroa, con quien negociábamos su renovación, pero salió lo de la Liga Deportiva Alajuelense, algo que al futbolista le beneficia totalmente por mejoras salariales".

Es así como Juan Carlos Suazo tranquiliza los ánimos en la afición del Motagua por una eventual salida del guaraní al fútbol mexicano, quien se ganó a base de trabajo sobresaliente el respeto y cariño de ellos.

¿ESTEBAN ESPÍNDOLA?



De paso, el dirigente negó de forma tajante que el sustituto de Henry Figueroa sea el argentino Esteban Espíndola, quien extrañamente fue dado de baja del Olimpia mostrando un buen nivel.

"Nuestra visión es apoyar a los que vienen atrás; Marcelo Pereira, Denil Maldonado, Robel Bernárdez y nuestros seleccionados Sub-17 y Sub-20, no necesitamos llenar esa plaza con extranjeros", cerró diciendo en "El Vuelo del Águila".