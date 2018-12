Hernán García: “Elías Nazar me puso un equipo sin ninguna petición”

Han pasado tres años desde que dirigió por última vez en Liga Nacional. Durante ese tiempo luchó contra el cáncer y lo venció.

Ahora, Hernán García Martínez enfrenta un nuevo reto en su vida profesional: elevar al Honduras Progreso a los puestos de privilegio.

El experimentado entrenador fue anunciado por la directiva arrocera como el nuevo timonel de los progreseños para tomar las riendas del equipo.

Como es costumbre en él, atendió amablemente a DIEZ y nos respondió las interrogantes.

¿Cómo va la preparación del equipo?

Hasta el momento todo normal, estamos tratando de acondicionar a los jugadores en todos los aspectos sobre todo físicamente y tocando la cuestión táctica. Poco a poco vamos haciendo énfasis en la parte colectiva. Estamos bien, estoy optimista con la respuesta de los futbolistas, confiamos que cuando tengamos partidos amistosos con equipos de la misma categoría vamos a tener un mejor panorama para el inicio del Torneo.

Hernán García da instrucciones a los jugadores del Honduras Progreso.

Considerando las altas y bajas que ha tenido el club, ¿qué depara el futuro del Honduras Progreso en el próximo campeonato?

No me fijo en los jugadores que se fueron o que vienen. Con los que estén y los que vengan tengo que formar un equipo que pelee. Nadie dirá que quiere luchar por no descender, todos queremos estar arriba porque es el anhelo y la ambición de todos. Hay muchachos que no se han hecho presente por ser extranjeros pero el 3 de enero ya tendremos el plantel completo para ir definiendo lo que queremos.

Pasó tres años sin dirigir, ¿cómo se encuentra para afrontar este desafío con los progreseños?

Fue poco tiempo, al que le gusta esto aunque no dirija siempre se mantiene cerca. Hace poco estuve con un equipo de Liga Mayor de San Pedro Sula, siempre trabajo profesionalmente, incluso me traje al preparador físico que tuve en ese equipo. Nuestras ideas están al día, no pensamos que no hemos trabajado porque hemos estado pendientes de lo que está pasando en la Liga Nacional en todas las categorías.

¿Qué plan le ofreció Elías Nazar cuando le propuso la dirección técnica del Honduras Progreso?

Me puso a un equipo sin ninguna petición y aunque no lo haya hecho, me siento comprometido y no pienso en otra cosa que no sea luchar y prepararse para estar en los primeros lugares del Torneo.

¿Cómo está la cartera de fichajes?

Estamos viendo. El presidente está en la búsqueda de un jugador y cuando ya tenga la seguridad del plantel se hará público. Mientras tanto vamos formando la plantilla luego haremos el equipo. Si viene alguien con mayor dinamismo entonces habrá una buena pelea por los puestos de titular.

¿Cómo está el caso del goleador colombiano Yerson Gutiérrez?

Ya le enviaron los pasajes para que regrese al país. Lo más probable es que esté viajando en el primer día del año para incorporarse al equipo.

Después de vencer al cáncer, ¿cómo se encuentra de salud?

Gracias a Dios estoy bien. Mucha gente con mucho poder económico ha fallecio y yo sin mayor economía sigo aquí solamente con la fe en Dios.

¿A qué aspirará Honduras Progreso en el Torneo Clausura?

A jugar bien, de esa manera tendremos mayores opciones de ganar y si lo hacemos y logramos mantener un nivel de juego estaremos allí peleando por algo mejor que estar en los últimos lugares de la Liga.