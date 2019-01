José Maley, el hombre detrás del título de la Real Sociedad de Tocoa

Tras su cierre exitoso con el Real Sociedad conquistando el campeonato de la Liga de Ascenso del Torneo Apertura 2018 ante San Juan, dialogamos con José Maley, el entrenador de la plantilla de Tocoa que busca volver a la Primera División de Honduras. ¡El primer paso ya está dado!

Profesor, cerró el 2018 conquistando el título de Apertura, ahora con nuevos retos para esta nueva compaña. ¿Cómo resume todo ello?



La verdad que terminamos el 2018 logrando nuestros objetivos el cual era levantar la copa, ahora en este 2019 el deseo es buscar el ascenso del equipo a la Primera División de Honduras.



La nueva tarea es clara: coronarse campéon del Clausura para no tener que pelear contra nadie.

Sí, esa es la idea y si nosotros nos fortalecemos bien en las líneas que hemos sido débiles buscaremos el ascenso a finales de mayo.

Los jugadores de Real Sociedad celebrando la obtención de la Copa Apostemos.

Profe.. Usted llegó en un momento crucial a Real Sociedad. ¿Cómo logró encarrilar ese tren?

Sí, comencé pretemporada en julio, el equipo recién había descendido y había mucho jugadores de las reservas y algunos que habían quedado de primera, con eso hicimos el complemento y se armó un buen equipo equipo por zonas.



¿Las semifinales no fue una tarea fácil?

Claro, fue muy complicado porque nos encontramos con equipos fuertes. Olancho fue duro, Gimnástico también lo fue, no habían perdido ni empatado en casa. En el caso de San Juan también. En todos sus partidos había remontado, realmente salimos vivos y eso nos dio una ventaja en casa.

¿Cuál fue la llave más dura que le tocó enfrentar en esta instancia?

No es fácil resumir eso porque cada llave o cada partido fueron de paro cardíaco. Teníamos que exigirnos, ningún equipo de los tres fue fácil, la verdad que Dios ha estado con nosotros para que lográramos ese objetivo.



¿A dónde radica el éxito de este equipo?

En los principios del grupo. Tenemos a un equipo que se congrega en la iglesia y en las concentraciones y partidos siempre poníamos a Dios en primer lugar, al final Él nos respaldó. La unión fue clave en esto.

Los aficionados de Tocoa saltaron a la cancha del Francisco Martínez a celebrar con sus jugadores.

Líder, algunos no están del todo de acuerdo con ello ¿Son ustedes testigos de eso?

Sabes, una vez le hice una pregunta a un jugador.... Le dije -usted cree que a Dios le importa el fútbol, porque somos semejanzas de él, lo que le importa es nuestra fe y si esta no actúa él no estaría contento con nosotros. En el fútbol la fe influye mucho, así que si tú pides sabiduría y entendimiento te va a respaldar siempre en cada acción sobre el terreno de juego.



¿Ahora para la próxima campaña pedirá jugadores de peso para ascender?

El equipo tiene que tener la misma base, quienes lleguen deberá tener el mismo objetivo y sentir de mi persona porque no queremos jugadores que se vayan a envejercer.