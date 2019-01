Henry Figueroa se despide de Motagua: "Aquí nací y aquí voy a morir"

El defensor hondureño Henry Figueroa se presentó hoy a los trabajos de pretemporada del Motagua con el objetivo de mantenerse en forma para llegar bien al Alajuelense de Costa Rica.

"Ya en estos días me iré para Costa Rica solo estoy arreglando unos trámites para luego presentarme a los trabajos de pretemporada del club", dijo Henry Figueroa.



Sobre cómo se dio todo para llegar a un acuerdo con al club tico donde también militan los hondureños Alex López Luis Garrido y Roger Rojas aseguró. "Se venía hablando desde días atrás que el Alajuelense me quería y gracias a Dios todo se pudo concretar. Me siento alegre de poder ir al extranjero porque es una nueva experiencia en mi vida y voy con la mejor ilusión".



Y agregó: "Estoy tranquilo porque voy a un gran club así como del que salgo ahora, los buenos comentarios siempre son buenos y la capacidad la tengo y daré lo máximo para aspirar a algo más grande".

Henry Figueroa era uno de los líderes del Motagua.

El experimentado defensor y seleccionado catracho tiene muy claro su principal objetivo. "Voy por tres años, pero depende de mí poder estar todo ese tiempo, mi objetivo es dar lo mejor para poder salir del club lo más rápido posible y para eso trabajaré".



Figueroa ya ha tenido contacto con Alex López, Luis Garrido y Roger Rojas. "He estado hablando con ellos en estos días y vamos a trabajar allá los cuatro hondureños en la plaza de extranjero, vamos hacerlo de lo mejor".



Sobre las ofertas que tuvo antes de firmar con el Alajuelense comentó. "Habían varias opciones de salir al extranjero, pero al final fue el Alajuelense que se dio, había una de Escocia pero al final no se pudo dar y ahora en Costa Rica daré lo mejor para salir a otro club más grande".

SOBRE CÓMO SE VA CON DIEGO Y MOTAGUA



"Es decisión del técnico no meterme en los partidos que quedaron, quedé tranquilo por una parte pero sí molesto por no jugar los partidos, quería irme con bastante alegría de aquí pero se dio, vamos a meterle con todo", afirmó.



Sobre cómo quedó su relación con Diego Vázquez y el club, el jugador es sincero y dice: "Todo bien, yo aquí nací, aquí voy a volver, aquí voy a estar y aquí voy a morir".