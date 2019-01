Javier Portillo atiza contra Marcelo Espinal tras su fichaje por el Juticalpa

El veterano y experimentado futbolista del Vida, Javier Portillo se refirió a la marcha de su ahora excompañero de camerino, Marcelo Espinal quien abandonó el club para ligarse al Juticalpa para los próximos dos torneos.

Fiel a su estilo picante y puntual, Portillo no vaciló en decir que "soy de los que digo que en el fútbol no hace falta nadie, porque sino allí estuviera Maradona, quien se va del equipo se va, yo estaré siempre enfocado en el Vida y no en el jugador que se va. El que está aquí no estorba y quien se va no hace falta".

Sin embargo, reconoce el trabajo Espinal, el cual ha sido traducido con frutos de reconocimiento y respeto dentro de la plantilla.

"El buen trabajo que ha hecho él no lo podemos ocultar. Es un gran compañero, son aquellos que uno quisiera tener, es una gran persona que le ha ayudado a varios chicos acá, pero vendrá otro a ocupar la posición que él dejó", siguió.

Y cerró con que "no voy a ser malo, le voy a desear lo mejor en el lugar donde esté, pero cuando nos enfrentemos lo voy a querer ganar sí o sí. Ojalá sea la mejor decisión la que tomó porque no todo lo que brilla es oro".