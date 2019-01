Germán Mejía: "Tenemos que salir campeón sea como sea"

El mediocampista del Olimpia Germán Mejía es consciente de la importancia de los trabajos de pretemporada y es por ello que trabaja fuertemente para llegar en buenas condiciones al inicio del torneo de Clausura.

"Estamos muy cerca del inicio del campeonato, pero aquí en el Olimpia siempre trabajamos para iniciar bien, para estar en las instancias finales y para lograr el título de campeón", dijo Germán Mejía.



El "Patón" sumó su primer entrenamiento con la camisa de los merengues. "Me presento hasta hoy a los trabajos de pretemporada, pero era porque tuve un permiso especial del técnico y la directiva porque me encontraba de vacaciones con la familia en los Estados Unidos".



Una de las cosas que no pudo dejar de opinar es lo que sucedió en el primer duelo de la gran final ante el Motagua donde salió expulsado el defensor Jonathan Paz.

"En el último partido de la final salimos con la cabeza en alto porque lo dimos todo, pero volvemos a lo mismo de hace un año que me robó la final Moncada y ahora Héctor Rodríguez se equivoca", indicó Mejía.

El Patón Mejía se incorporó hoy a los entrenamientos del Olimpia.

Y agregó: "Todas las personas nos podemos equivocar, pero son cosas que están contra Olimpia, pero en este torneo pelearemos contra todos los jugadores y sobre todo tenemos que salir campeón sea como sea".



El experimentado contención de los merengues sabe que ahora tienen más presión por lograr el título en el certamen de Clausura y poner fin a la sequía.

"Suena excusa quizás, pero él se equivoca y al siguiente partido ponen a jugar a Jonathan Paz y no castigan a Rubilio Castillo complica las cosas, pero él se equivocó en el primer partido, fue difícil todo, pero dimos lo mejor en el segundo y no alcanzó ahora toca olvidarnos de todo para buscar ser campeones", expresó.



Además aprovechó a mandar un mensaje al referí Héctor Rodríguez. "Cualquier persona se puede equivocar es normal, un jugador, un árbitro, un entrenador, pero lo importante es corregir cada día y en está vez se equivocó él está vez y quizás aprenda y corrija".