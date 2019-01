Panorama aclarado: Diego Vázquez habla sobre fichajes y bajas en el Motagua

Sin presiones y con la mirada en el Torneo Clausura 2019, Diego Vazquez habló del inicio de los trabajos en el Motagua, las altas, las bajas y las expectativas que hay en el Nido Azul.

"Feliz año a todos, el caso de Frelys López es un chico que nos llama la atención y que le dije que viniera a entrenar. Veremos cómo está su situación, no es a prueba, solo quiero ver cómo está el tema contractual de él y a partir de ahí veremos", explicó.

"No es que queramos traer jugadores así por así, viene a sumarse, a entrenar como todos los que han venido. Lo primero es ver si ya no tiene contrato con su antiguo club", siguió explicando el mandamás campeón del Motagua.

Sobre altas y bajas



En cuanto a los que podrían salir dijo: "Estamos trabajando en eso, nosotros no hacemos grandes cambios, hay que ver a quiénes se van prestados a otro equipo".





Sobre un posible préstamo de Josué Villafranca y Harold Fonseca reveló: "Tenemos un plantel corto y con la salida de Henry Figueroa y está en Stand By lo de Rubilio es difícil que prestemos jugadores, quizás algo puntual que sea conveniente. Tenemos cinco o seis jugadores en selecciones menores que no van a estar todo el torneo. Hay que ser puntuales y veremos los casos particulares. Todavía no me reuno con los directivos, esos son temas que manejan los directivos".



Acerca de Rubilio Castillo lo único que mencionó Diego fue que: "Sabemos lo mismo que saben ustedes, veremos si se concreta la oferta que tiene y si es posible traeremos a alguien en ese puesto o no".

Para La Barbie,una pretemporada de dos semanas no es problema para que el equipo juegue al cien su primer partido liguero ante el Honduras Progreso.



"Fuimos los últimos en terminar y no creo que tengamos problemas, nos conocemos todos y seguramente en estos 10 días nos tenemos que poner bien para el juego con Honduras de Progreso".

Frelys López entrenó con Motagua y espera firmar con el ciclón.

El campeón nacional está a la puerta de sumar cuatro bajas si no se renueva a Javier Estupiñán y si Rubilio Castillo se va al extranjero, además si ceden a préstamo a Josué Villafranca y Harold Fonseca.

Opinó de:



Manuel Keosseián

"No, no, no... no tenemos rencores para nadie, la pasamos muy bien en esto. El fútbol es el menor de los problemas que tenemos y espero que sea un año en paz, le deseo salud a todos".



Henry Figueroa

"Es algo positivo para él, va al mejor fútbol de Centroamerica, no sé en qué términos se marcha pero queremos que le vaya bien".



Javier Estupiñán

"Es un jugador importante, en el poco tiempo que estuvo en el campo hizo goles... Se le venció contrato y depende de varias cosas si sigue con nosotros. Veremos qué hacemos, se le terminó contrato".