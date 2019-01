Olimpia negocia el pase del volante del Platense Kervin Arriaga

Olimpia sigue pensando reforzar sus filas de cara al torneo Clausura-2019 de Liga Nacional y hace unos instantes Diario Diez conoció que la directiva merengue negocia el pase del volante del Platense Kervin Fabián Arriaga.

Leer más: Alejandro Reyes: "Los más jóvenes debemos aprender a manejar esa presión"

El volante se encuentra trabajando con los selacios en su pretemporada, pero todo indica que el volante de 20 años sería nuevo fichaje del equipo olimpista.

"Se está negociando el pase, aunque no creo que se dé, pero todo es posible y mientras no lo haga oficial el club no se puede asegurar, vamos a esperar al entrenador Manuel Keosseián quien llega mañana al país", dijo la fuente a Diario Diez.

De cerrarse la negociación, Kervin Arriaga se convertiría en el tercer refuerzo de los blancos, pues ya está con el equipo Maylor Nuñez y el argentino Emiliano Bonfigli.