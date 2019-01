Harold Fonseca narra la pesadilla que estaba viviendo en el Motagua

Concentrado y proyectado en sus nuevos retos. Ese fue el semblante que denotó el guardameta hondureño Harold Fonseca tras su reciente incorporación al Vida en calidad de préstamo tras su pasaje pesaroso en el Motagua sin participación en los últimos torneos.

En sus primeras palabras, Fonseca se mostró entusiasmado por unirse al club ceibeño en busca de recuperar su nivel futbolístico.

"Vengo en calidad de préstamo por seis meses. Ahora estoy acá con esa ilusión de poder trabajar y a hacer un buen esfuerzo aportando lo poco que he adquirido en la Liga Nacional tomando en cuenta que vengo con esa revancha porque no tuve participación en el torneo anterior, prácticamente estuve marginado en Motagua. Hoy estoy acá para trabajar por el bien mío y de Motagua", detalló.

Y agregó: "La idea es recuperar el nivel, después de mi lesión Motagua no me dio la confianza como yo esperaba, pero son cosas que pasan y a veces uno no entiende la razón, pero bueno... vengo a trabajar y competir con un gran guardameta como Ricardo Canales y Óscar Reyes que está en la Selección Sub-20".

Lo cierto es que a Harold le hacían falta seis meses de contrato con los azules y según confirmó él mismo a DIEZ, no le ofrecieron ninguna renovación para extender su contrato. Ante este panorama sería agente libre al final del Torneo Clausura 2018-19.

"No arreglé nada de extensión de contrato, solo me dijeron que me viniera, así que lo hice. Aquí van a correr esos seis meses que me quedan con Motagua, veré que pasa en un futuro aunque no cierro las puertas a ninguna institución, ya sea Motagua u otro club, pero mi presente es el Vida y quiero aprovechar esta oportunidad que Dios me brinda para dar el máximo y volver a recuperar el nivel futbolístico que tenía antes", recalcó.

Sobre su pasado en el Motagua el arquero de 25 años de edad no sabe con exactitud la razón por la cual fue relegado de la plantilla, pero aún así ante ello se guarda espacio para sentirse agradecido.

"La situación en Motagua era bien compleja. Hay muchos factores y a la vez yo me pregunto el porqué actuaron así de esa manera con mi persona, pero no quiero hablar de ellos, quiero respetar eso como un bonito pasado, lo que pasé allí fue lindo y estoy agradecidos con ellos y con el cuerpo ténico que un día me apoyó", confesó.

En la última campaña Fonseca no disputó ningún encuentro en el equipo de Diego Vázquez. Antes de ello había sido cedido al Juticalpa. Ahora su realidad será el Vida en donde peleará titularidad con Ricardo Canales.

Frase: "Acá hay un buen grupo de jugadores y de técnicos. Así que estoy con la ilusión de poner en alto al Vida y a hacer un gran torneo para que el Vida pelee por los primeros lugares de la tabla".