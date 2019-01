Liga de Ascenso de Honduras establece calendario del grupo A

La junta directiva de la Liga de Ascenso en Honduras estableció esta mañana en la ciudad de Olanchito el calendario del grupo A del torneo Clausura que dará inicio el próximo sábado 19 y domingo 20 de enero con el partido entre Arsenal y Bucaneros de La Ceiba.

Siguiendo la jornada, el estadio Alfredo León Gómez será testigo del clásico teleño, La Ensenada choca ante el Tela FC.

El actual campeón Real Sociedad estrena su corona ante el Yoro FC en el Francisco Martínez Durón de Tocoa, Colón. Boca Júniors va ante el Victoria.

Social Sol, será el único equipo que descansará en la primera fecha, cabe señalar que está pendiente la realización de los demás grupos que se confirmarán en los próximos días.

Jornada 1

Arsenal vs Bucanero

Ensenada FC vs Tela FC

Real Sociedad vs Y oro FC

Boca Juniors vs Victoria

Descansa Social Sol