Los delanteros de Motagua tendrán nuevos desafíos en Liga Nacional

La salida de Rubilio Castillo al fútbol de China ha creado un gran espacio que será muy difícil de llenar en Motagua. El ariete se convirtió en el referente en ataque de la institución y goleador histórico del club con 84 dianas en 154 partidos disputados con la camiseta del campeón nacional.

Junto a la partida de Castillo, también se sumó la baja de Javier Estupiñán quien vistió la camiseta azul en dos temporadas y logró jugar 34 cotejos marcando siete goles. En este certamen se despachó con cuatro dianas y las mismas le valieron 10 puntos al equipo.

Entre ambos, se marcaron 12 goles de los 31 que registró el monarca nacional a lo largo del semestre. Es por ello que la dirigencia ya trabaja en el fichaje del nuevo delantero pues el mismo Diego Vázquez confirmó que ficharán un hombre en ataque si de producían las salidas de Castillo y Estupiñán.

“Estamos trabajando y vamos a ver, todos son supuestos y hasta que no sea nada concreto no puedo decir más, si es de fichar será solo un jugador. Si sale lo de Rubilio y Estupiñán será un delantero, pero no es nada seguro. Estamos trabajando y si se concreta será en esa posición”, dijo Diego Vázquez en la sesión de entrenamiento del viernes en todo al nuevo fichaje que pueda llegar.

En primera instancia, se ha conocido que el futbolista que llegará a Motagua es un extranjero y se maneja de nacionalidad argentina y chilena. En la presente semana la directiva terminará de definir todo para suplir la baja de estos dos futbolistas que salieron del club.

Y es que tras dichas salidas ahora el referente será el paraguayo Roberto Moreira quien en su primera campaña anotó ocho goles, solo en Liga Nacional.

Junto a él, la institución cuenta con tres opciones para acompañarlo y se trata de Marco Tulio Vega, Erick Andino y el juvenil Josué Villafranca.

Vega en el Apertura apenas disputó ocho encuentros y cinco de ellos como titular marcando una diana. El exReal Sociedad arribó a Motagua en la temporada 2016-2017 y hasta la fecha ha anotado 15 dianas. En este certamen el ariete espera llegar a tono y olvidar las lesiones pues eso lo dejó fuera de varios encuentros el año pasado.

Otra opción en ataque es Erick Andino, pieza que en su momento fue muy importante para Diego Vázquez y su gran nivel incluso lo llevó a estar en la selección nacional. El exVictoria y Olimpia fichó por los azules en la campaña 2015-2016 y ha marcado 28 goles hasta la fecha con los capitalinos. El Apertura no fue bueno para él ya que apenas celebró dianas en dos oportunidades tras haber jugado siete duelo, cinco como titular.

Detrás de ellos, pujará con fuerza Josué Villafranca, joven que ha venido con el proceso de reserva y que se catapultó como goleador de la sub-20 en el último Premundial disputado en Estados Unidos, él ya debutó en Liga Nacional y sería otra carta en ataque para un Motagua que buscará el bicampeonato