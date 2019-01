Ángel Tejeda sobre su futuro: "Son solo especulaciones, no he recibido ninguna oferta"

El delantero hondureño Ángel Tejeda fue muy claro al asegurar que no ha recibido ninguna oferta para salir al extranjero y es por ello que continuará en el Real España para el torneo de Clausura 2019 de la Liga Nacional.

"Son solo especulaciones nada más, a mi no me ha llegado ninguna oferta ni he hablado con nadie. Creo que son noticias de periodistas, yo sigo trabajando con el equipo y sigo aquí, estoy bien, me siento bien con el club y si el equipo surge a darme una oportunidad a salir o llega le daré gracias a Dios y trataré de aprovecharla", aseguró Ángel Tejeda.

Días atrás hubo rumores del supuesto interés de un club grande de Uruguay; Nacional o Peñarol.

Para no dejar ninguna duda sobre el tema, el artillero de la Máquina expresó: "Sigo con el equipo, no ha llegado una oferta concreta, son solo noticias, hasta ahora no he hablado con ningún directivo del equipo ni nada. Sigo comprometido con Real España y esperando el campeonato para hacer goles para que el equipo haga muchos puntos".

Sobre las conclusiones tras la derrota por la mínima diferencia ante el Motagua en amistoso en Cantarranas, el atacante sacó los puntos favorables del Real España.

"Hicimos un gran trabajo, pudimos hacer cosas que el técnico nos dijo para bien del equipo, al final nos anotan un gol que fue un regalo, pero nos vamos contentos porque los dos equipos que entramos al campo lo hicimos", cerró.