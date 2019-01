Emiliano Techera: "Me convenció la propuesta de Robert Lima y Keosseián me asesoró"

El defensor uruguayo Emiliano Techera arribó a Tegucigalpa para integrarse a las filas del Juticalpa. Confiesa que rechazó una oferta de Chile para venir a Honduras y que quien lo asesoró sobre el país fue Manuel Keosseián.

"Contento por la oportunidad que se da. Fue todo rápido, terminó el torneo, estaba de vacaciones y me llamó Robert (Lima) para decirme que me necesitaba y acá estoy", dijo a los medios en el aeropuerto Toncontín.

Sabe al equipo que llega y los retos que tendrá al frente de los Canecheros. "Yo estuve en Uruguay en un club del interior que era medio chico y acá la idea es pelear el Clausura. Me motivó la propuesta de Robert, en este momento que me llamó me llegó otra oferta de Chile, pero me convenció él. Me asesoraron bien y los dirigentes me trataron bien, comencé a ver el fútbol de Honduras, muchos jugadores han llegada acá, técnicos también y el país está en los mundiales. Es una buena vitrina, además, está cerca de Estados Unidos y México".

Es la primera vez que trabajará bajo el mando de Lima. Dice que conoce al hijo de este, pero quien lo asesoró para venir fue Manuel Keosseián, técnico del Olimpia.

"El padre de un amigo que es entrenador, Manuel Keosseián, me asesoró al igual que Robert. Seguía este fútbol por él, vi la final. Me parece agresivo, con delanteros rápidos. Ahora a tratar de adaptarse a la idea de Robert. Voy a firmar por un año y veremos que pasa, buscar los objetivos que no se cumplieron en el Apertura que es clasificar a Liguilla".

Se define como un jugador polifuncional que viene como central o contención.

"Me caracterizo por la entrega, soy polifuncional, juego de zaguero, de cinco, de lateral. Robert me dijo que me necesitaba en el medio y vengo a cumplir esa función", cerró.