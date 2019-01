Ovidio Lanza: "Voy a escuchar lo que me ofrece Motagua"

El delantero del Juticalpa, Ovidio Lanza confirmó los rumores que se daban del interés de los azules del Motagua en los servicios de él, pero esta situación no se le es fácil para el jugador.

"Sí, estuve hablando con ellos y llegamos a un acuerdo que me hicieran espera hasta mayo, ya que tengo seis meses de contrato con el equipo", indicó.



En lo que respecta a la prueba en Peñarol. "Solo los de Motagua han tenido acercamientos conmigo, lo de Peñarol no sé. Siempre hay rumores y estamos a la espera, solo me queda pensar en el Juticalpa porque tengo seis meses de contrato, luego veré que pasa".



Ovidio Lanza también confesó que hubo un poco de molestia con los directivos por dicha oferta de los azules.

"Creo que no, ya que hemos quedado en una situación incómoda, creo que era obvio que no me iban a dejar salir del equipo. Tuvimos platicando y les hice saber el interés de Motagua y ellos dijeron que esperara y que les ayudara este torneo para salir de la posición que estamos. Pero al terminar el contrato veremos qué pasa".



El atacante ya les dio la palabra a la dirigencia azul para poder fichar por ellos en la próxima temporada. "Les di la palabra que lo iba pensar, que nos íbamos a sentar para hablar, pero todo depende de ellos y del Juticalpa ya que mi prioridad siempre está con ellos porque son el club que me dio a conocer. Pero voy a escuchar lo que me ofrece Motagua".



Lanza considera que lo que se rumoró del Peñarol no fue oficial. "Eso no fue nada concreto porque hasta hoy no han dicho nada, solo de Motagua tuve acercamiento, pero si me ofrecen algo bueno podré venir para Motagua".



"Por eso fue el acercamiento de ellos pues me comentaron de la salida de Rubilio y Estupiñán y creo que por eso se aumenta (interés), espero hacer un buen torneo, goles y les pueda interesar un poco más".



Actualmente el atacante se encuentra lesionado y no estará para el debut del torneo ante el Real España. "Hace como ocho días me lesioné del posterior, pero ya estoy en recuperación y espero para la segunda o tercera jornada estar listo", finalizó.