Óscar Salas: "De Marathón tuve llamada, de Real España y Motagua no"

Es uno de los fichajes de mayor renombre en los 10 clubes de la Liga Nacional para el torneo Clausura 2018-2019 que comienza el próximo sábado. Óscar Salas arriba a las pampas olanchanas para sumarle su calidad al reforzado Juticalpa FC del uruguayo Robert Lima y dice el plantel que tienen "es para pensar en el campeonato".

El nuevo aire en suelo juticalpense Salas dice que lo: "Tomo de una manera muy buena porque lo que quiero es jugar y tomar mi ritmo de nuevo, para estar ahí siempre". Destaca que "me decidí por Juticalpa porque quería jugar, que eso es lo más importante para mí; poder sumar minutos y volver a ser el Óscar Salas que todos quieren, aparte en Olimpia tuve muy poca participación".



Las llamadas del conjunto olanchano las venía recibiendo desde hace algún tiempo: "Ya habíamos tocado ese tema, pero les dije que me esperaran para ver si algo bueno salía, no se concretó en otro lado y vine a Juticalpa", rememoró en relación a las posibilidades de ir al extranjero que tuvo en cierto momento.



Sin querer dar pistas de los destinos, aunque se manejaba Portugal, desde donde le tocaron la puerta tras los Juegos Olímpicos de Río 2016, el fino volante contó que "se rumoraba de otros lados, sí tenía ofertas pero no se concretaron, se dio la oportunidad de venir aquí y espero hacer un torneo bueno para poder salir al extranjero".



Su nuevo club, en donde se reencontrará con ex compañeros de la talla de Bayron Méndez (ex Olimpia), Marcelo Espinal (Sub-23) y Ovidio Lanza (Mayor) lo hace sentirse "alegre porque uno se siente con más confianza y bien al saber que hemos jugado antes, es bueno volver a retomar eso y se puede jugar mejor".



La ciudad del interior de la geografía nacional lo tiene "muy contento, la gente es muy buena aquí y está ilusionada; quiere que Juticalpa llegue a los primeros lugares, el equipo se está armando y es lo importante", lanzó con mucho optimismo.



Sin atisbo de duda menciona que "el equipo es para pensar en el campeonato, es uno de los objetivos más importantes y se puede lograr", advierte. A su vez, deja en claro que " el ritmo lo agarra uno en los partidos, eso es lo bueno y por eso tomé la decisión de venir aquí, el profesor (Robert) Lima es un buen entrenador, por lo que he visto, y hace buenos trabajos".



Olimpia, ofertas y Selección



"Salí bien, no tuve problemas con nadie; todo bien con (Manolo) Keosseián, no tuve la oportunidad de hablar con él, pero no hubo ningún problema", respondió a la interrogante sobre su inesperado adiós de la escuadra merengue, en la cual se dio a conocer en primera división.

Garantiza que "tengo un objetivo y una meta muy grande que es jugar casi todos los partidos, y si Dios lo permite hacerlo bien, recuperar la confianza que perdí estando solo en la banca" en el onceno de la capital de la República. Expresa que ser suplente es algo que "pega duro, cala, pero nunca se tiene que dejar de trabajar bien porque el día que toca uno debe estar preparado para hacerlo de la mejor forma".



Si estuvo bien o no la baja suya y de otros compañeros en el albo no es cuestión que se siente en capacidad de analizar él mismo: "No sabría decirlo, las decisiones las toman ellos (los directivos), son dueños de sus decisiones y lo importante es que se están armando, pero otros equipos lo están haciendo mejor".



¿Sigue sintiéndose jugador de Selección Nacional? "Ese es otro objetivo, estar en la Selección y ser llamado otra vez". En torno a la identidad de las otras instituciones de la Liga que consultaron su disponibilidad, Salas revela que "de Marathón tuve una llamada, pero de Real España y Motagua no".