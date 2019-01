Olimpia no descarta a Carlo Costly y espera a Kervin Arriaga y un volante extranjero

El técnico del Olimpia Manuel Keosseián no da por descartado el fichaje de Carlo Costly y confirma que el delantero José Mario Pinto se queda.

MERCADO: Hondureño a Sudamérica, Motagua negocia delantero y Olimpia cede jugadores

"Costly no está aquí. No sé como va el caso de él. No he tenido contacto con él. En este momento están lo que están. No está descartado. Para el domingo sí porque ese día van a salir los que están aquí. Después lo veremos", dijo.

En la UPNFM contaban con el préstamo de Pinto, pero el charrúa asegura que no se moverá.

"Pinto se queda. Capaz que el domingo juegan los tres (Jorge Bengoché y Jorge Álvarez). Son jugadores de Olimpia y han mostrado buenas cosas".

Espera dos volantes, uno nacional

Keosseián pretende conformar una plantilla de 25 jugadores más los arqueros y para cerrar filas está a la espera de dos mediocampistas. Uno de ellos es Kervin Arriaga del Platense.

"Quedan dos jugadores por llegar al Olimpia. Uno es Arriaga y el otro es un volante ofensivo del extranjero. Si no llega Arriaga no hay un plan B".

Lo dijo:

"Vida nos ha costado, el último partido lo perdimos. Pero los torneos en Honduras son muy parejos".

"Olimpia que tiene más de dos años de no ser campeón y hace 20 días estuvo a punto de coronarse. De no ser por el primer partido, del que sigo hablando, Olimpia hubiese sido campeón".

"A Bonfigli ya lo conozco, está mejorando en la parte física".