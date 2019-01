Martín Bonjour dice que viene al equipo "más grande" y quiere salir "campeón"

Follow @GustavoRocaGOL

Martín Bonjour, el jugador argentino de 33 años llegó hoy a Honduras para sumarse a las filas del Olimpia, club al que llega para reforzar.

Leer más: Olimpia no descarta a Costly y va por Fabián Arriaga

El veterano zaguero central llega muy ilusionado de poder salir campeón con los leones, equipo que tiene cinco torneoS de no levantar el trofeo.

Bonjour habló con la prensa capitalina de sus deseos, de su conocimiento con respecto al fútbol hondureño y lo que le motivó para llegar al Olimpia.

LO QUE DIJO:

Últimos extranjeros no duran en Olimpia: "Yo trato de pensar en lo que yo puedo hacer, vengo con mentalidad triunfadora".



Sus deseos: "Espero quedarme mucho tiempo y conseguir el campeonato".



Conversaciones con Manuel Keosseián: "Sí, ya hablé con el cuerpo técnico y con gente del club, me contactaron y aquí estoy".



Listo para debutar: "Veremos qué es lo que dice el técnico, yo quiero cuanto antes ponerme a la orden del cuerpo técnico; dependerá lo que vea el profesor, cuando vea necesario usarme lo hará".



Diferencia entre Honduras y Argentina: "El futbol argentino en este momento está pasando un momento particular".



¿Qué sabe de Honduras?: "Sé que es un futbol muy fuerte, de jugadores con mucha potencia, hay mucha competencia interna, de lo que es la liga".



¿Qué lo motivó venir a Honduras?: "Venir al equipo más grande y salir campeón".



Promesa a la afición: "Dejar todo en cada entrenamiento, en cada partido, dejar el corazón en la cancha como lo he hecho siempre".