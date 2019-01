Guillermo Chavasco: "No vengo a suplir a nadie, vengo a hacer mi lugar en Honduras"

Seguir a @Giancarlo_casta

Llegó el tercer extranjero del Olimpia, Guillermo Chavasco arribó este martes a suelo hondureño para ponerse a las órdenes de Manuel Keosseián para el torneo Clausura.

Martín Bonjour también se suma a las filas del Olimpia

"Estoy contento por esta oportunidad que me da el fútbol para seguir creciendo, asumiendo la responsabilidad de venir a uno de los clubes más grandes de Centroamérica", fueron las primeras palabras de Chavasco al llegar a Honduras.

El volante uruguayo de 27 años sabe el reto que asume al ser contratado por el Olimpia, equipo que ya tiene 2 años y medio de coronarse. "Me llamó la atención que hace cinco torneos no gana un título, eso me motiva de venir de hacer un poco de historia y ponerlo en el lugar donde se merece y luchar por cosas internacionales".

¿Cómo llegó el contacto con Olimpia?

"Quedé libre con el equipo de Ecuador, por medio de un empresario tuve la suerte de contactarme con Manuel Keosseián, me contó el proyecto que tiene".

El torneo Clausura de la Liga Nacional de Honduras inicia este sábado 12 de enero, pero para Chavasco cree que ese no es un problema. "Tengo unas ganas tremendas de ponerme a las órdenes del profe, de conocer a los compañeros y ponerme la camiseta para defenderla".

Guillermo también comentó cómo es su estilo de juego. "Soy un volante de creación, me caracterizo por asistir y no por anotar, intento ayudar a los compañeros a la hora de la marca".

Llegar al fútbol hondureño es otro reto para Chavasco, pero se siente confiado porque cree que del fútbol que viene, es parecido al hondureño.

"Manuel me dijo que es un fútbol parecido al ecuatoriano, de mucha potencia y rápido, yo tengo que hacer un poco la pausa y asociarme con los compañeros".

¿Qué promete?

"Acá viene un jugador aportar un granito de arena, con muchas ilusiones, a dejar la vida en cada partido" y siguió. "Al extranjero le va a costar cierto período adaptarse, espero que sea el menor posible y así mostrar mis cualidades dentro de la cancha".

Sobre la poca fortuna que han tenido los otros extranjeros que han llegado al Olimpia, Guille fue claro. "Yo no vengo a suplir a nadie, yo vengo a hacer mi lugar en el fútbol hondureño, quiero dejar una buena imagen".

También dejó un mensaje a la afición olimpista. "Agradecer por el chance que me dan, prometer que la entrega y actitud no va a faltar y agregarle mi cuota de fútbol que con mis compañeros vamos a dejar la vida en la cancha para ganar", cerró.