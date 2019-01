Héctor Vargas anuncia barrida en Marathón, pero sin aires de más refuerzos

Entre tres y cinco jugadores serán dados de baja en las próximas horas del plantel de Marathón, anunció este miércoles el entrenador Héctor Vargas.

El timonel de los esmeraldas a su vez dejó entrever que no llegarán más refuerzos al Monstruo, ya que no hay suficiente presupuesto.

"Hay varios jugadores que yo creo que ya cumplieron su ciclo en Marathón, pero primero hay que hacérselo saber a los mismos jugadores. Eso lo tiene que manejar los directivos, a ver si los pueden prestar a un equipo de segunda (Liga de Ascenso) o les tienen que dar la oportunidad y por ahí no la han aprovechado", comenzó diciendo.

"No llenaron mis expectativas, veremos los que son, pueden ser entre tres, cuatro o cinco. Ahora realmente estoy más preocupado por los 11 que jugarán el fin de semana que los que se van a ir, no les va a preocupar a ellos lo que nos pase a nosotros y tampoco me va a preocupar a mi lo que pase con ellos", añadió.

Extraoficialmente se conoció por una fuente cercana al club esmeralda, que Vargas no contará con hombres como Darvis Argueta, Roy Smith, y Joshua Vargas, entre otros para este torneo Clausura 2019 de la Liga Nacional.

"Los que tengan que irse tendrán que buscar donde competir y nosotros lo informaremos entre la semana", recalcó por su parte Vargas, quien a su vez informó que contará con un plantel entre 24 y 25 jugadores.

Sobre la integración de más refuerzos adicionalmente a los de Caue Fernandes y Mayron Flores, Vargas aclaró que todo gira en torno a la plata.

"El tema está en lo económico, acá no hay ningún misterio, si vos tenés una billetera que te permita pagar pasajes te pueden organizar de mejor manera. Acá hay que evaluar bien si el jugador quiera venir y no se le pueda cumplir a tiempo, que deba esperar unos días. Los refuerzos no pasan de lo que uno no pretenda como entrenador", valoró.

"No hay un jugador que valga menos de 10,000 dólares que te pueda dar soluciones. Entonces si no te van a venir a dar soluciones, al que quiera venir lo podemos tener, el que se quiera ir también que se vaya. No extrañamos al que se va y menos al que no vino", agregó el timonel.

Sobre el choque ante los Lobos en el arranque del Clausura

Marathón debuta en el Clausura el próximo sábado ante la UPNFM a las 3:00 pm en el Yankel Rosenthal y Vargas aseguró que están listos para encarar este primer compromiso por el torneo doméstico.

"Cuando se comienza un campeonato, tenés que empezar de la mejor manera y nosotros debemos llegar con la disposición de siempre, con las pilas puestas para este partido. Lo que queda es corregir algunos errores de aquí al sábado y ganar ese partido", palpó.

Vargas aseguró que su equipo ya superó la etapa del "postcampeonato" y aseguró que su plantel está más humilde y enfocado.

"Hubo jugadores que no supieron vivir el 'postcampeonato', nos agrandamos todos, pero ellos ya lo superaron. Lo pagamos quizás no tan caro porque hicimos una buena campaña el torneo pasado, pero si perdimos puntos que no nos permitieron ganar las vueltas", aseveró.

"Nosotros queremos buscar la posibilidad de arrancar con un triunfo, habrá que demostrarlo en la cancha y poner todas las energías para sacar los puntos ante la UPNFM", concluyó el estratega panza verde.