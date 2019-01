Manuel Keosseián se sincera: Habla de las 11 bajas del Olimpia

Follow @GustavoRocaGOL

Manuel Keosseián es claro y acepta que la decisión de la salida de tanto jugador, 11 para ser específicos, la tomó él en conjunto con la directiva.

El entrenador uruguayo ha hecho todo a placer. Ha dado de baja a los elementos con los que no contaba y llevó a los que creía conveniente le van a ayudar para los objetivos trazados.

En una entrevista con Fútbol a Fondo de TVC, el timonel sudamericano se sinceró y habló de todos los jugadores que salieron y, también confiesa que le dolió la salida de Hendry Thomas, a quien considera un "emblema" del Olimpia.

TODO LO QUE DIJO:



Decisión de las bajas: "La decisión la tomé yo, acompañado con la directiva, conté con el apoyo de ellos, porque estoy de acuerdo, no es normal la salida de tantos jugadores".



Agradecido con los jugadores: "Intentamos tener dos jugadores por puesto. Todos los que se fueron, estoy muy agradecido con el esfuerzo de ellos, con la entrega, algunos terminaron su contrato, otros no iban a ser tomados en cuenta por mí, entonces lo más sano es que se fueran para que jugaran".



Sobre Carlo Costly: "De Costly no sé nada, no cuento con Costly... en este momento yo no cuento con él".



Su nuevo Olimpia ¿a qué jugará?: "Mayor tenencia de pelota, con jugadores rápidos y de buena técnica, que lleguemos con muchas opciones al marco rival, pretendo de un Olimpia que se haga dueño del partido, por su trayectoria y por su grandeza".



Rony Martínez y su salida: "Hasta hoy en la mañana estaba con nosotros, ya en la tarde con el Real España. Todos los jugadores que no están en el Olimpia es por decisión mía; Rony tenía contrato y es un gran muchacho y profesional".



Sobre los extranjeros que llegan: "Ellos saben al equipo que vienen que es al de más títulos, que tiene una hinchada muy grande y que lleva cinco torneos sin títulos".



Sobre Donis Escober: "Donis está muy bien, hoy hablé con él, está mejor que el año pasado, es otro histórico, y eso le va a aportar mucho al equipo, jugando o no jugando".

Sobre Hendry Thomas: "Otro emblema. Me gustaría haberlo tenido pero futbolísticamente nosotros estamos buscando otra cosa, y él lo entendió, él lo sabe. Gente como Escober, Thomas y Wilson tienen que estar alrededor del equipo porque ellos aman a esta institución".