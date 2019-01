Emil Josué y José Mario Berríos, la segunda generación verdolaga

Emil Martínez Jr y Mario Berríos Jr sueñan con superar lo hecho por sus padres. Son los hijos de dos ídolos de Marathón que llevan su mismo nombre, uno que pesa en la institución verdolaga.

En las Ligas Menores de San Pedro Sula hay cientos de niños que sueñan con llegar a ser grandes futbolistas, unos corren con buena fortuna y logran brillar y cumplir sus sueños de ser profesionales.

Emil Martínez previo a un entrenamiento del Marathón con su hijo Emil Josué.

Sin embargo, la historia de Emil Josué y José Mario es un poco diferente a la de los demás, pues la mirada de muchos aficionados cada vez que juegan está en ellos y la razón es porque ambos son hijos de dos de las máximas figuras en la historia de Marathón, Emil Martínez y Mario Berríos.

Tienen apenas 13 años y ya son las estrellas del Platense Júnior en la categoría U-14, ambos quieren seguir los pasos de sus padres, quienes les aconsejan y los inducen por el buen camino.

Mario Berríos elude la marca de varios rivales en uno de los colectivos en el Sergio Amaya.

Emil Josué se desempeña de volante creativo, pero también juega por las dos bandas, es polifuncional y su meta es llegar al Marathón, ser campeón y convertirse en una de las estrellas de la Selección Nacional.

“Mi padre es mi mayor inspiración, cuando él me da consejos los tomo con responsabilidad porque sé de donde vienen esas palabras, un hombre que sabe de fútbol”, dijo Emil que además del idioma español, maneja bien el inglés y el chino mandarín, pues de niño vivió con su padre cuando jugaba en China.

A Mario Berríos Jr su parecido físico con su padre lo delata, corre, se mueve y juega al igual que su progenitor, también sueña con llegar a ser profesional y no descarta jugar en cualquier equipo Primera División, aunque su prioridad es llegar a las filas esmeraldas.

Emil Josué tiene grandes condiciones para convertirse en un buen futbolista.

“Claro que quisiera llegar al Marathón, pero si otro equipo me quiere con gusto. Mi papá ahora ya no está jugando a un máximo nivel, pero es mi inspiración a parte de él es mi tío Víctor Berríos a quien admiro, el jugador internacional que me encanta como juega es Neymar”, dijo el zurdito.

A pesar que no es centrodelantero, actualmente es el goleador en la U-14 de Platense Júnior. En el mes de noviembre del 2018 disputaron la tercera edición de la Copa San Carlos en Costa Rica y Mario marcó 10 goles en cuatro partidos.

Emil y Mario siempre entrenan juntos en su equipo Platense Júnior.

Su posición en el campo es volante creativo, pero le gusta jugar como hacerlo por la banda izquierda, sus cualidades a su corta edad le permiten convertirse en uno de las promesas más importantes de las Liga Menores sampedranas.

Datos

Mario tiene 13 años y desea jugar en cualquiera de los equipos de Liga Nacional uno de sus preferidos es el Mrathón como lo hizo su padre Mario Berrios y su tío Víctor.

Emil es admirador de su padre, pero es fanático del delantero argentino del Barcelona, Lionel Messi.

10 Goles anotó Mario Berríos en el campeonato Internacional en San Carlos, Costa Rica el pasado mes de noviembre de 2018.