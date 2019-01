La sorprendente razón por la que Keosseián quiere que siga Wilson Palacios

Wilson Palacios continuará como jugador de Olimpia por tercer torneo consecutivo, esto pese a que el mediocampista desde su llegada no ha logrado consolidarse por las últimas lesiones sufridas.

A sus 34 años, Palacios cuenta con la confianza de Manuel Keosseián para que lo acompañe en este torneo Clausura 2019 donde llegan obligados nuevamente a ser campeones ya que suma dos años y medios sin título.

Manolo actualmente ha hecho una barrida en el plantel albo, son 11 jugadores a los que ha dado de baja, pero Palacios no apareció en la lista pese a toda su inactividad y que estará al menos dos meses más en recuperación.

¿Por qué no se fue? El uruguayo ha explicado las razones por las cuales Palacios se mantiene en su plantel, ya que no solo aporta en la parte futbolística, también en la comunión del grupo y se ha convertido en un gran ejemplo para los más jóvenes.

"Wilson Palacios no está para jugar hoy, puede ser que esté en un mes o en mes y medio, pero yo lo quiero tener porque es un emblema para Olimpia, se está poniendo en forma y con las ganas que lo hace será rápido", inició diciendo el charrúa en el programa Fútbol a Fondo.

Siguió: "Pero lo que aporta para los compañeros y el grupo es importante, Wilson cuando el entrenamiento inicia a las 8 AM, él está a las 7 AM, es el primero que llega, así que bienvenida su frescura, su potencial y luego veremos si se pone bien o no, pero la calidad no la ha perdido", expresó Keosseián.

Desde que fichó para Olimpia en enero del 2018, Palacios solo ha tenido la oportunidad de jugar tres partidos sumando apenas 43 minutos, cuando por fin tomaba ritmo, se lesionó el tendón de aquiles y lo apartó por el resto del Clausura 2018 y todo el Apertura 2018. Ahora en el Clausura 2019 vuelve a asomar para poder iniciar nuevamente.