Maxi López de Wanda Nara: "Me llama cuando Icardi está en la concentración"

Maxi López y Wanda Nara siempre dan de qué hablar. Estuvieron casados hasta el 2013, donde la guapa argentina se fue después con Mauro Icardi, delantero del Inter de Milán.

En la celebración de año nuevo, se hizo viral las fotos de Wanda con Maxi, que estuvieron en la misma fiesta por sus tres hijos.

Ahora, el jugador del Vasco da Gama ha vuelto a cargar contra la que era el amor de su vida en una entrevista para el programa Radiofónico.

Todo empezó cuando el periodista Martín Arévalo le preguntó cómo es su relación actual con ella y el futbolista del Vasco de Gama respondió atacando a su exmujer por el comportamiento que tiene con él con respecto a sus tres hijos.

"Me pasé todas las vacaciones del fútbol brasilero en Italia, durante un mes, para pasarla con mis hijos y no interrumpir sus planes, porque obviamente van al colegio, se entrenan y me acoplé un poco a los planes que eran de ellos. Pero todo el tiempo me encuentro con una persona (en alusión a Wanda) que intenta bloquear esa relación que intento establecer con mis chicos. Es difícil porque siempre son problemas, siempre hay un 'pero'. Si viajo para allá, se lleva a los chicos. Un montón de situaciones que vivo desde hace varios años y que no cambian", relató.

Pero la acusación más seria llegó cuando se refirió a las llamadas que le hace Wanda Nara.

"Ella lo toma como un juego, haciéndome entrar en la casa de ella o llamándome cuando su marido está en la concentración... y romper y hacer cosas que no están buenas, más que nada por los nenes. Es una mina que se casó, que ya tuvo otros nenes y yo solo quiero mantener el vínculo con mis hijos y nada más", señaló el que fue también jugador del FC Barcelona.

Maxi López dio a entender lo peor con estas declaraciones, pero el entrevistador quiso salir de dudas y le preguntó cuál era el motivo de esas llamadas.

"No sé llamar para qué… Porque me llama en días puntuales. Lo que pasa es que yo ya no entro en el juego que ella quiere hacer creer o quiere demostrar. No entro, porque si no me enrosco y después no hablo durante meses con los chicos. Todas cosas que son así porque la mujer y en este caso, la madre de los chicos, vive con ellos", expresó.

EL AÑO NUEVO

En relación a la fiesta de año nuevo, donde se hizo viral el hecho de que estuvo con Wanda e Icardi en el mismo lugar, Maxi López contó la verdadera razón de lo sucedido.

"No, la verdad es que las cosas no están bien. No entiendo por qué hace estas cosas. Yo ese día tenía que pasar el fin de año con los chicos y ella se opuso de nuevo completamente. Me dijo 'vení a la casa de mi hermana y los venís a ver'. Estuve una hora más o menos peleando por teléfono para ver a los nenes y no me los quería dar. 'Tenés que entrar en casa', me dijo, y yo obviamente no quería entrar en casa. Una situación un poco absurda, pero no sé qué es lo que tiene en la cabeza, haciendo estas cosas", señaló Maxi López.

Ante esto, Wanda Nara comenzó a recibir comentarios en sus redes sociales y le respondió a Maxi López en un mensaje que luego borró.

"¿Max, no tenés otra cosa más interesante que hablar de mí? Es cansador que me arroben en mi Twitter con entrevistas futbolísticas… El que cubría a la Selección parece que cubre espectáculos. No sabía nada", escribió la mujer de Mauro Icardi.