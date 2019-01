Rony Martínez en su presentación con Real España: "Espero no defraudar"

Rony Martínez ha sido presentado hoy ante los medios de comunicación como el nuevo delantero del Real España.

El jugador firmó por un año (dos temporadas) con el club de San Pedro Sula y no hay duda que es un fichaje estelar.

"Estoy agradecido con la institución, me ha recibido de una linda manera, vengo a aportar mi experiencia", fueron sus primeras palabras.

El delantero hondureño explicó a la prensa por qué no se dio la renovación con el Olimpia: "La verdad es que tenía pláticas con el presidente de acá (Real España) y me dijo que si no se daba la renovación con Olimpia podíamos hablar, se dio esto. No llegué a un acuerdo con el Olimpia y estamos acá".

En Real España finalmente tienen a su "9", ese que tanto estaba pidiendo la afición.

"Vengo a aportar aquí, a dar lo mejor de mí, voy a darlo todo, como lo he dado en todos los equipos que he estado, espero no defraudar", resaltó el futbolista.

¿Por qué salió del Olimpia? Rony Martínez dio más detalles y dijo que lo económico no fue el problema: "El profe (Keosseián) es el que toma las decisiones, con la directiva estaba muy bien. El profe no me dijo tan directamente que no había chance, pero tuvimos una plática ahí y me dijo que había muy pocas posibilidades de jugar, uno tiene que buscar opciones a seguir jugando, salí bien del equipo, ahora estamos en Real España".

Y siguió: "En Olimpia tenia poca participación, habia mucha competencia, el profe elegía, metimos un par de goles, pero no fue suficiente por la falta de ritmo, de partidos, pero no es excusa, ya eso es del pasado. Ahora hay que enfocarnos en el Real España".

MENSAJE AL HINCHA

Rony Martínez le mandó un mensaje a todos los seguidores del Real España. "Es una linda afición, lo que les puedo decir es que vengo a dar lo mejor de mi, voy a poner todo en la cancha, a no dar un balón por perdido".

El ex del Olimpia habló de la plantilla aurinegra y aseguró que están para grandes cosas. "Real España tiene una excelente plantilla, va a buscar el titulo, vamos a luchar desde ya para lograr el objetivo".