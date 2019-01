Motagua explica por qué Rubilio Castillo no se quedó en China

Ya es oficial y tal como adelantó DIEZ, Rubilio Castillo regresa al Motagua, tras su traspaso frustado en el fútbol de China, donde iba a jugar con el Nantong Zhiyun de la segunda división.

Eduardo Atala, presidente del conjunto azul, fue el primero en dar los detalles de lo sucedido con el atacante hondureño.

"El jugador se ha comunicado con nosotros, viajó a China y tuvo muchísimos problemas de logística en el tema de los horarios de vuelo, llegó y tuvo más de 500 kilómetros en carro y la situación es que al día siguiente lo pusieron a entrenar y posteriormente lo pusieron a hacer exámenes médicos y el tema es que no hubo una comunicación adecuada, es un equipo de segunda división y no es extremadamente profesional, está la barrera del idioma, que no se prestaba para que hubiera facilidades de expresarse adecuadamente, el jugador luego hizo exámenes físicos, pero no está contento con las condiciones del equipo. Recordemos que es un agente libre y que Motagua tiene un contrato vigente con él, tiene ese cláusula que él puede salir en el momento que se le presente otra oferta", destacó el máximo dirigente azul.

Y siguió: Rubilio ha hecho todo en sus aspiraciones y él siempre va a seguir buscando tratar de salir afuera del país, si se presenta una nueva oportunidad, Motagua le va a abrir las puertas para que salga. La noticia es que este equipo no cumplió con los requisitos para que él cumpliera con ese sueño de poder jugar en el extranjero, en la próxima semana estará de regreso y esperamos poderlo integrar lo más rápido posible al plantel".

Rubilio Castillo estará el miércoles próximo para unirse nuevamente a las águilas, pensando en el torneo Clausura 2019 de la Liga Nacional.

"Nosotros estamos más que contentos con el regreso de Rubilio, ha tomado esa decisión, él se siente más cómodo jugando con nosotros aquí en Honduras, económicamente no vio las expectativas tan claras en China y por eso ha decidido venir. El próximo miércoles va a estar aquí.

"Hacemos este anuncio para que no haya especulación de que no pasó los exámenes médicos, que no convenció. Nadie puede convencer futbolísticamente si entrenó uno o dos días, no hay especulación en ese aspecto, es una decisión personal de Rubilio de regresar a Honduras".

Pedro Atala, el presidente vitalicio, siguió profundizando sobre el problema que surgió con Román Rubilio. "Su contratista le puso las cosas claras al club y ellos no cumplieron con lo pactado. Rubilio se bajó del avión después de 24 horas de vuelo, solo descansó tres horas y lo llevaron a un entrenamiento, después hizo los exámenes médicos y ellos le plantearon trasladarlo a otra ciudad donde iba a estar en una pretemporada. Lo querían llevar prácticamente a hacer una prueba y ese no era el trato porque supuestamente viajó contratado".

LA OFERTA DEL SAPRISSA

La directiva de Motagua confirmó que sí recibieron una oferta del Saprissa de Costa Rica por Rubilio Castillo.

“Don Juan Carlos Rojas (presidente de Saprissa) ha hablado con nosotros, incluso antes que saliera la oferta de China y él me dijo que no iba a competir con ninguna oferta de China. Si se va ir, tiene que ser una oferta bastante buena y que cumpla la cláusula con Motagua, la última decisión está en la gente de Saprissa y la oferta de ellos tiene que ser una oferta buena o en este caso una buena contraoferta para dejarlo ir”, comento Pedro Atala, también presidente del Ciclón.