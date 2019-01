Marcelo Canales y Dabirson Castillo se suman a las bajas del Olimpia

Seguir a @castellanos25

La limpieza en el plantel del Olimpia sigue siendo una novedad en el club y este viernes se confirmó que la idea de Manuel Keosseián es poder trabajar con un grupo reducido de futbolistas y es por eso que se han dado de baja a más jugadores.

Olimpia lucirá camisa conmemorativa en el torneo Clausura

La gran novedad fue la no presencia del defensor Dabirson Castillo, quien no entrena desde este jueves con el equipo y el propio asistente técnico Mario Beata notificó que el jugador que no estuviera es porque ya no forma parte del club."El jugador que no está aquí es porque no está en el plantel", aseguró.

Castillo tuvo mucha participación con el Olimpia en el torneo pasado sumando 15 encuentros con un total de 1,216 minutos disputados, pero desde el jueves ya dejó de presentarse al equipo y hoy tampoco.

En el caso de Marcelo Canales ya se había anunciado que no seguiría y tampoco entrenó con el equipo, pero su destino sería otro club que a la fecha no se ha revelado a pesar que el Vida lo pretende, el cuerpo técnico del león no dan detalles.

"Esa debería de ser una respuesta que de la junta directiva. De todas las salidas del club, Manolo fue el que dio la palabra que había jugadores que había que darle la oportunidad de salir para que jugaran porque iban a tener pocas oportunidades de jugar". explicó Mario Beata.

Otros de los jugadores ausente fueron Donis Escober y Wilson Palacios, pero estos fue porque estuvieron en la presentación de nueva camisa conmemorativa que usará un club en apoyo a los niños con cáncer.

LAS ALTAS Y BAJAS DEL TORNEO CLAUSURA