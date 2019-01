Luis Alvarado, el campeón de Liga Nacional que busca nuevos talentos

Seguir a @Giancarlo_casta

Para una gran parte de los futbolistas hondureños cuando llega la hora del retiro, es una decisión muy difícil, ya que no formaron una base para trabajar al colgar los tacos. Pero para el oriundo de El Progreso, Yoro, Luis Edgardo Alvarado Amador, la historia fue otra.

Dejó de ser jugador a sus 29 años, luego de que su club no le renovara su contrato. "No me vi rebotando en varios equipos". Esa fue la razón por la que Alvarado mejor puso manos a la obra a una idea que tuvo junto con otro exfutbolista ribereño, éste militó para el Olimpia y Honduras Progreso, de crear una escuela de fútbol, la cual decidieron llamar "Águilas".

Resulta que mientras era futbolista, Luis, también dedicaba tiempo a sus estudios universitarios, y no solo eso, también ya impartía cátedra a niños en escuelas de sus ciudad. ¡Un ejemplo!.

Para Luis, fundar esta escuela de fútbol "Fue una casualidad", ya que asegura que él "estaba en los Estados Unidos de vacaciones" esperando que le avisaran para renovar su contrato, pero esa llamada nunca llegó. Fue ahí cuando en su regreso a suelo catracho tomó la decisión de dejar su carrera y tomar otra rama de este deporte, pero ahora poniendo en práctica los conocimientos adquiridos en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, ya que es Licenciado en Educación Física y Deportes.

Al no firmar un contrato con el Honduras Progreso como jugador, recibió la oferta de ser el Preparador Físico del club, reto al que no le tuvo miedo y lo afrontó. Ahora para este 2019 seguirá ligado al equipo, pero ahora como Asistente técnico de Hernán García.

Los que para algunos trabajar con niños 'es un dolor de cabeza', para Luis es algo que le 'apasiona', y pese a que por los momentos no tiene una categoría asignada en la escuela, debido a su trabajo en el club de Liga Nacional, pero cuando tiene tiempo libre, asegura que asiste a las prácticas.

"Me apasiona trabajar con los niños, saber que aquí más de alguno llegará a Liga Nacional y se acordará que fue parte de la academia", expresó Alvarado.

SU PROPIA HISTORIA

Luis Alvarado demuestra que no tiene un límite, estuvo en Liga Mayor y fue campeón con el Atlético Choloma, en Liga de Ascenso fue bicampeón con el Honduras Progreso, en Liga Nacional también fue campeón y sub campeón con su último club, Preparados Físico y ahora Asistente Técnico, aspira a ser el estratega de un club "¿Y por qué no, de la 'H'?"

"Quiero hacer mi propia historia, ya lo hice como jugador al ser campeón, llegué a una final como futbolista y preparados físico, ahora soy asistente técnico y primero Dios algún día pueda ser el entrenado de un equipo de la Liga Nacional y por qué no la de la 'H'".

Y es que lo que pretenda ser el progreseño en el fútbol hondureño es algo de admirar, estar en todas estas etapas. Y es que desde su juventud empezó a cosechar éxitos al formar parte de aquel grupo de jóvenes estudiantes del colegio Perla del Ulúa de El Progreso, Yoro. En el 2003 fueron campeones nacionales y fueron a participar a México, en el 2007 repitieron y esta vez fue en Portugal, en esta última no viajó Alvarado, ya que su edad se pasaba por un mes.

Ahora Luis Edgardo, trabaja con un grupo de alrededor de 100 niños en la Academia de Fútbol Águilas de El Progreso, junto con Francisco Aguilar, Carlos Alvarado, Lindolfo López y Eduardo Guzmán, con categorías U-6, U-8, U-10, U-12, U-14, U-16 y U-18.