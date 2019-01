¡Comienza La Liga! Marathón abre el telón del Clausura-2019 ante la UPN

La espera terminó. El telón de la Liga Nacional se reabre este día con el Marathón-Upnfm en el Yankel Rosenthal de San Pedro Sula.

Han pasado 26 días desde la final de vuelta entre Motagua y Olimpia hasta hoy donde el Monstruo y los Lobos disputarán el primer duelo del Torneo Clausura, cotejo que se desarrollará a las 3:00 pm en el recinto sampedrano y donde Marathón ha sido muy fuerte.

De hecho, los de Héctor Vargas no pierden en su patio desde hace 25 encuentros pues la última vez que un equipo los derrotó en el Yankel fue Motagua el 21 de octubre del 2017 con marcador de 2-1.



En cuanto al último antecedente de sampedranos y capitalinos en el estadio del verde, el saldo fue positivo para los locales pues en la segunda vuelta del certamen pasado ganaron 2-1 con goles de Yaudel Lahera y Marlon Ramírez, por la Upnfm anotó en ese momento Marvin Cálix.



El Clausura arrancará con la presión para un Real de Minas que tiene la soga al cuello y que tiene cuatro puntos de desventaja en relación al Juticalpa que se armó muy bien de cara al semestre y pensando no solo en salvarse, sino en meterse la liguilla y por qué no, pensar en título.





Sin duda alguna que será un lindo torneo y donde en su génesis, se pueden dar algunas sorpresas en los fichajes de los clubes pues el mercado de pases en Liga Nacional cerrará el 31 de enero, por ellos los clubes pueden seguir reforzándose.

PROBABLES ALINEACIONES

Marathón: Denovan Torres; Carlos Perdomo, Bryan Johnson, Bryan Barrios, Samuel Córdova; Allan Banegas, Carlos Discua, Edwin Solany, Carlos Róchez; Justin Arboleda y Yaudel Lahera.

UPN: Celio Valladares; Hermes Castillo, Ronal Montoya, Lázaro Yánez, Cristopher Urmeneta; Nissi Sauceda, Marvin Cálix, Ian Osorio, Víctor Moncada; Kilmar Peña y Jairo Róchez.