Guillermo Chavasco: "No venimos a pasear, queremos dejar la vida por el equipo"

Follow @bayrongonez

El volante uruguayo Guillermo Chavasco se muestra con mucha ilusión de poder vestir los colores del Olimpia, pero todo apunta que deberá esperar hasta la siguiente fecha del torneo Clausura.

Leer más: Los nuevos extranjeros que buscan brillar en el torneo Clausura de Liga Nacional de Honduras

"Estoy con ganas de prepararme para esto que arranca el domingo, feliz de conocer a todos mis compañeros y ya poder ponerme la camiseta del equipo", indicó.

El jugador asegura que está bien en la parte física para jugar ante el Vida. "Sinceramente en lo táctico y lo deportivo estoy muy bien, me siento bien, después dirá el profe y si Dios quiere me ayuden con los papeleo".

Y agregó. "Tengo que llamar la sede, ya que en lo que me corresponde a mí ya me encargué de todo. Si los papeles están autorizados solo dependerá del entrenador, pero no sé en que estado estén".

Chavasco asegura que tiene el visto bueno de Manolo. "Ayer conversaba y justo dice que me ve muy bien, yo le dije que necesitaba afinarme un poco con pelota, pero las ganas están".

Sobre lo que le comentaron del Vida. "Primero que nada me dijeron que es un viaje muy largo, después que se siente mucho el calor y luego que es un rival muy duro como lo serán todos. Yo pienso que el torneo será parejo como el torneo pasado y no hay que ir confiado".

Y en cuento al recibimiento que tuvo del grupo. "Estoy contento que el grupo me reciba de esta gran manera y yo también me tengo que hacer conocer con ellos y empezar a devolverles esa confianza que me están dando".

Además asegura que. "Estoy en el equipo más grande de Honduras y eso me pone contento, me lleva más responsabilidad, pero lo tengo que disfrutar mucho y aprovechar esta chance. Debo decir que vengo a ayudar al Olimpia para que esté donde debe estar".

El jugador uruguayo es claro de la presión que tienen por demostrar el talento. "El entrenador así los transmite, los compañeros y yo así lo entendemos y sabemos que estamos en una gran institución. La exigencia es personal, pero depende de lo que quiera cada uno y los objetivos personales llevarán a que el grupal se cumpla porque todos queremos mejorar".

Y es claro al decir que. "En el caso de los extranjeros dejamos nuestra familias allá para venir acá, así que no venimos a pasear, venimos dejar la vida por el equipo y dar el máximo".

En lo que corresponde a sus funciones dentro de la cancha. "En principio me está poniendo de media punta, pero también me ha conversado que me puede usar de volante externo por derecha o izquierda. Donde me precise yo voy a dar lo mejor de mí", finalizó.