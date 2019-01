Ricardo Canales y Harold Fonseca rotarán en la portería del Vida

La presencia del guardameta Harold Fonseca, quien llegó al Vida cedido por el Motagua de cara al Torneo Clausura 2018-19 trajo consigo una serie de dudas por la titularidad en la portería de la institución cocotera que finalmente ya tiene respuesta.

Hasta el momento quien había sido inamovible era el veterano y exseleccionado nacional, Ricardo Canales, sin embargo, con el fichaje de Fonseca la disputa por entrar en el once inicial del entrenador Raúl Martínez Sambulá dio apertura a una competencia sana que será resuelta con rotaciones.

"Hemos tenido una plática tranquila con el profesor y no tengo problemas en ese aspecto. Siempre me he regido por decisiones y en este caso él platicó conmigo, así que estamos dispuesto para el bien de cada uno y del equipo", comentó el arquero Ricardo Canales.

Durante los trabajos de pretemporada el timonel se reunió con ambos protagonistas para determinar su rotación, la cual al final terminó en un trato entre Canales y Fonseca.

"Nos dijo que decidiéramos nosotros. Con Harold tenemos buena comunicación desde hace mucho tiempo, pero sí habrá rotación. Veremos si jugamos un partido cada uno o dos cada uno", agregó el "Gato".

Ante es panorama quien iniciará en la portería ante Olimpia este domingo sería Ricardo Canales. El exMotagua por su parte tendrá que esperar.

"Olimpia es Olimpia y los que han traído vienen con buen cartel, esa es la incógnita porque quizá no conozcamos su estilo de juego, pero lo importante es que nosotros podamos dar todo en la cancha para sacar el partido a nuestro favor", cerró.



Dato. En la última campaña Ricardo Canales disputó 1440 minutos traducidos de 16 encuentros. En total el Vida recibió 24 goles.