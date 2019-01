Carlos Restrepo: "El triunfo nos fortalece como grupo"

El técnico del Real España Carlos Restrepo salió contento contento tras el triunfo fe 1-2 de su equipo ante Juticalpa FC en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas en la primera jornada del torneo de Clausura de la Liga Nacional.

Real España triunfó como visitante ante el Juticalpa

"Para ser el arranqué quedo contento, lógicamente el juego tuvo diferente facetas, logramos controlar el juego, luego sacamos ventaja con ese jugador menos del equipo contrario y en esos últimos cinco minutos que se sufre un poco, pero el comportamiento nos llena, también el fondo físico trató de alcanzarnos", dijo Carlos Restrepo.

El estratega colombiano destacó el buen manejo de balón que tuvieron durante todo el encuentro ante los canecheros. "Seguimos esperando que algunos jugadores estén mejor, pero la verdad que la respuesta del Real España con el balón fue productiva, tuvimos la iniciativa e incluso se pudo clarificar el marcador con tres cero porque se tuvo tres oportunidades más y no pudimos definirlo".

Y agregó: "Me voy contento porque sumamos en la primera fecha, el triunfo es algo que nos fortalece como grupo, pero como técnico sigo esperando más cosas. Nosotros llegamos con lo poco que tenemos del trabajo por eso el triunfo es de los muchachos y no del cuerpo técnico es muy poco las sesiones de entrenamiento que hemos realizado".

Sobre la expulsión de Jorge Claros en los últimos minutos del encuentro expresó: "Estuve hablando con él, no nos sirven ese tipo de procedimientos, de pronto el árbitro se apuró en la amarilla donde el jugador intentó ganarse unos segundos, pero es una expulsión que no es buena para Jorge, ni para Real España y espero que de ahora en adelante no vuelva a pasar con ningún jugador".