Diego Vázquez: "Hay que agrandarse en el fútbol y esa es la forma correcta"

Diego Vázquez no se cansa y quiere más. El director técnico del Motagua aduce, tras el 4-0 ante el Honduras Progreso, que hay espacio para mejoras.

El estratega argentino, a pesar de haber salido satisfecho con el resultado ante los progreseños, siempre hay autocrítica con el técnico sudamericano.



Lo que dijo en conferencia de prensa:



Análisis del partido



"Un primer tiempo donde nos faltó serenidad para dar el último pase a la red. Manejamos la pelota y le dimos amplitud al juego, muy bien. Me parece que el 4-0 se quedó corto pero no vamos a subestimar al rival. Sufrimos poco, solo dos tiros libres peligrosos nos hicieron".



"No hemos perdido nada, reforzamos los conceptos que ya manejamos y como siempre nos ilusiona de cara a lo que viene. Hay detalles por perfeccionar pero los jugadores lo hicieron bien en el campo".



Contundencia ofensiva

"Hay que ser más contundentes porque de todas las que generamos creo que no todas las anotamos y hay que mejorar. Debemos tener tranquilidad en ese último pase a gol. Anotar goles es difícil, por eso es que los delanteros son tan caros".



"Es importante que anoten goles, el delantero vive del gol. Yo no solo les pido goles sino juego colectivo, sacrificio cuando no tienen la pelota y el gol llega solo, es producto de jugar bien pero primero se tienen que sacrificar y marcar la salida del rival".



¿Esperabas goleada?

No, siempre uno imagina es el triunfo, nosotros queremos jugar bien sobre todo, jugar mejor que el rival.Van a ver marcadores como el de hoy que nos impusimos con personalidad. Hay que agrandarse en el fútbol y esa es la forma correcta no agrandarse con los compañeros o creerse más que nadie. Debemos hacer la mayor cantidad de goles posibles.



El "Mango" Sánchez

"Es un jugador importante, siempre les digo a mis futbolistas que en Motagua es difícil entrar hasta en lista de los 18 convocados, en la medida que ellos vayan haciendo las cosas bien se irán ganando el puesto. El que ande bien va a jugar. Es verdad que nos hemos equivocado algunas veces pero ante el rendimiento no se rinde nadie".