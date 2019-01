Hernán García no le cierra las puertas a Frelys López en el Honduras Progreso

Lejos de sentirse golpeado por la derrota 0-4 del Honduras Progreso a manos del Motagua, Hernán García se ve optimista con lo que puede hacer por el equipo ribereño.

Además, habla sobre el delantero Frelys López, a quien no le cierra la puesta del equipo si llega a conciliar su regreso después de su frustrado fichaje por el Motagua.



"Es muy difícil sacar conclusiones después de un resultado como este. Hemos sido muy deficientes principalmente en el primer tiempo. Motagua es un equipo difícil que viene trabajando junto desde hace muchos años. Ellos estrenaron su corona de campeón. Nosotros venimos incorporando a nuevos jugadores", dice.

"Lo que les voy a decir es que con este mismo plantel vamos a cambiar, siento que la historia será muy diferente y no creo que nos vuelvan a meter cuatro goles. Hoy había posibilidad de que nos hicieran ocho o nueve", reconoce el técnico de La Lima, Cortés.



"Desde el sector de silla tuvimos que hacer algunos cambios porque por la banda izquierda tuvimos muchos problemas, hicimos el cambio y se mejoró en ese sentido. En la segunda mitad llegamos al marco de ellos tocando la pelota. Solo tenemos 27 entrenamientos y el parón navideño afectó. Nosotros fuimos un equipo que estaba haciendo pininos y nos derrumbaron", reveló.



Hernán García, en su regreso a los banquillos aduce. "No estoy triste ni desanimado, tampoco me estoy tirando a la preocupación, estoy con optimismo como lo he estado anteriormente. Tengo mucho optimismo que el próximo partido que vengamos a la capital la historia será muy diferente".

Sobre Frelys López, delantero que se marchó al Motagua aun teniendo contrato con el Honduras Progreso, el profesor reconoce la calidad del jugador y no le cierra las puertas.

"Frelys tiene contrato con nosotros, no sabemos lo que pasará con ese muchacho, es un jugador que le aportó mucho al club y si decide regresar las puertas están abiertas".



Refuerzos

"Roy Smith estaba en los planes al igual que un par de jugadores de ataque pero hubo algunos problemas y no se pudo concretar el fichaje".



Arbitraje

"La felicité antes del partido porque en la Final de Copa hizo un enorme trabajo ya le había pitado a Motagua contra Honduras Progreso y no me fijé mucho en su labor esa vez. Solo le fui a decir que no se fuera a creer porque está pitando muy bien y espero que así siga hasta el final. Hoy hizo un enorme trabajo".