Rudy Melendez: “Muchos me dicen que ese gol fue una guasa”

El orgullo de la Liga de Ascenso, Rudy Meléndez jugador del San Juan de Quimistan, se quedó con el Premio al Mejor Gol del 2018. El delantero se sacó un golazo, una chilena al estilo Zlatan Ibrahimovic.



La competencia fue reñida y apretada, el joven delantero obtuvo el 32% de los votos, seguido de Carlos Sánchez que obtuvo del 29% y Julio César de León se quedó en el tercer puesto.



Rudy tuvo un paso fugaz por Real España, equipo con el que debutó, después pasó por Platense pero ha sido en la Liga de Ascenso, con el San Juan donde ha logrado afianzarse y mostrar su mejor versión.





El equipo de DIEZ viajó hasta Quimistan, Santa Bárbara para hacerle entrega de su premio, el cual dedicó a su madre en primera instancia por ese apoyo incondicional que le ha dado.



“Estoy agradecido con Dios por este lindo Premio, por este logro. Agradezco a todas la personas que votaron por ese maravilloso gol que me salió el día 3 de Noviembre del 2018 contra el Deporte Savio, como olvidar esa fecha, ese día, esa tarde del sábado. Fue una competencia reñida porque cometía con dos grandes jugadores, un hermoso gol de Carlos Sánchez y el tanto de Rambo de León. Gracias a Diario Diez, por este hermoso gesto de premiarnos, sin duda alguna es el único diario Deportivo del país que nos premia” expreso con mucho orgullo.



¿Le sorprendió que halla ganado?

La verdad que si, me sorprendió y mucho, por la talla de los jugadores con los que competían, ellos tienen muchos seguidores y yo un humilde chavo que viene comenzó en esto pues no se puede imaginar que pueda superarlos en votos. Pero estoy agradecido con toda la gente Del Valle de Quimistan que sé que votaron por ese gol y a las personas de todo el pais y fuera que también me dieron su voto.



¿Que le dijeron sus compañeros cuando se dio ese gol? Le dijeron que podría ser el “Puskas 2018” en Honduras...

La verdad que no pensaba en hacer un gol de esa talla, porque estaba enfocado en el equipo y el torneo. Pero cuando me salió ese gol lo celebré con todo, porque de verdad no fácilmente le sale un gol así a uno, es más lo puede intentar cien mil veces y quizás no le vuelve a salir. Mis compañeros en ese momento me felicitaron y me dijeron “que guasa te salió negro”, pero gracias a esa guasa estamos acá recibiendo este premio.





Hablemos del gol, de ese momento cuando decide rematar se esa forma...

De practicar, no había practicado ese remate la verdad, en los entrenamientos, molestando si había estado intentando esa chilena, incluso el Profe durante la semana me había dicho molestando “negro te vas a quebrar la nuca, te ocupamos, deja de estar haciendo locuras”, pero gracias a Dios en el partido se dio para hacer esa jugada, recuerdo que faltaba como un minuto para que terminara el partido, íbamos perdiendo, se dio un rebote y no tenía otra opción que rematar así, yo dije; “si sale esta bien, si no, ni modo”. Recuerdo que me tire y le pegué con todo, eso si, remate fuerte, cuando le levanté veo que mis compañeros estaban celebrando, entonces dije, si fue gol. Pero no me la cría



Cuando la vio en video, ¿que dijo?

Vi la jugada como 10,000 veces, no me la creí, yo decía; de verdad yo hice eso, no puedo creerlo. La honra y gloria sea para Dios porque él hizo posible este gol.



¿La gente en el pueblo que le decían?

Aquí la gente es muy agradecida, me invitaron a comer a todos lados, felicitaciones por todos lados también, mi familia muy feliz y agradecida también por el trato que le han dado aquí.