Premios DIEZ: Jonathan Rougier es elegido como el Mejor Extranjero del 2018

El siguiente reconocimiento en el campeón nacional fue al mejor extranjero del último año y nuevamente, una pieza azul triunfó con mucha superioridad.



En este caso fue el argentino Jonathan Rougier quien logró un 60.4 % lo que representaron 8,416 votos, esto en comparación a los 2,360 que obtuvo Yustin Arboleda, un 16.9%.





Rougier fue el portero menos goleado en el último certamen, Motagua apenas recibió 11 goles en las vueltas regulares y el argentino encajó nueve dianas. Su buen actuar hizo que la directiva le renovará contrato en diciembre pasado hasta el 2022.

Jonathan Rougier cayó como anillo al dedo en Motagua y prueba de ello es su gran nivel y el premio a mejor extranjero del 2018. Tras la obtención de su galardón, dio sus palabras de agradecimiento a quienes votaron por él en esta categoría.





"Quería agradecer a DIEZ por la organización de este evento y más que nada a la afición, al público en general que se ha tomado un tiempito para votar. A todo Motagua; dirigentes, cuerpo técnico y compañeros que sin ellos no sería posible, muy contento y agradecido por el premio. El reconocimiento de la gente es importante porque al fin y al cabo ellos dan el veredicto, me resultó muy agradable incluso gente de Olimpia me felicitó y me han pedido fotos, son cosas lindas y que quedan marcadas”.